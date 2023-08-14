В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків за кордон: в ДПСУ пояснили, як саме

В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків за кордон під час воєнного стану, щоб унеможливити використання підроблених документів та корупційні ризики.

Про деталі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі виданню Українська правда.

Він прокоментував запропонований НАЗК план заходів щодо боротьби з корупцією в територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (колишніх військкоматах).

За словами Демченка, насамперед планується інформаційний обмін між базами даних ДПСУ та Міністерства оборони щодо військовозобов’язаних.

Це допоможе прикордонникам точно знати, чи видавалися в ТЦК документи для виїзду тій чи іншій особі.

– Між ДПСУ і Міноборони вже певний час триває робота щодо інформаційного обміну між базою даних Держприкордонслужби і Єдиним державним реєстром призовників і військовозобов’язаних, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону з використанням підробних документів, – наголосив Демченко.

Він уточнив, що за час повномасштабної війни в пунктах пропуску на кордоні викрили понад 6,1 тис. осіб, які намагалися виїхати з України за фейковими документами, зокрема начебто виданими ТЦК.

Зараз для перевірки документів прикордонники в телефонному режимі зв’язуються з конкретним ТЦК, який їх видавав. А коли запрацює інформаційний обмін між ДПСУ та Міноборони, це можна буде робити практично в режимі онлайн.

Наразі проходить тестування програмного забезпечення та обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних Держприкордонслужби і навпаки.

– Можу наголосити, що це не об’єднання і не систематизація. Це – інформаційний обмін стосовно конкретних осіб. У першу чергу йдеться про осіб чоловічої статі, які підлягають військовому обов’язку, – зазначив Демченко.

Коли нову систему запустять, інспектори ДПСУ під час оформлення особи в пункті пропуску відразу побачать, чи дійсно ТЦК видавав дозвіл на виїзд.

Як відомо, 11 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні звільнять усіх обласних військкомів (керівників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки). Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО.

Замість них хочуть призначити людей, які пройшли війну і нетерпимі до корупції.

Як пояснив голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, зараз саме ТЦК видають довідки про непридатність до військової служби, за якими чоловіки можуть виїхати з України. І ці довідки стали основним джерелом зловживань і корупції.

Через це в НАЗК запропонували змінити правила перетину кордону, зокрема синхронізувати бази даних Держприкордонслужби та ТЦК.

Джерело : Українська правда

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