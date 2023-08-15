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Юлия Соколова, редактор ленты

До 1 млн тонн в год: Латвия может помочь с экспортом украинского зерна

Зерно
Фото: Pexels

Латвия видит возможности начать перевозку украинского зерна по железной дороге уже этой осенью.

Об этом сообщил в интервью местным СМИ глава правления компании Латвийская железная дорога Риналдс Плявниекс.

Он объяснил, что ранее скептически относился к идее перевозки зерна из Украины по железной дороге через Латвию из-за сложной логистики. Этот процесс нуждался в двух перевалках, что усложняло экспорт “в индустриальных масштабах”.

Плявниекс уточнил, что технологические возможности логистики и перевалки развились настолько, что все можно сделать гораздо оперативнее.

– Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна, – подчеркнул глава правления.

По его оценке, за год через Латвию можно будет перевезти от примерно 500 тыс. до миллиона тонн украинского зерна. И этот процесс может начаться уже этой осенью.

В конце июля страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) направили в Еврокомиссию письмо с предложением использовать порты на Балтийском море в качестве альтернативного пути экспорта украинского зерна.

Как известно, до 17 июля значительную часть агропродукции экспортировали из Украины через три порта на Черном море (Одесса, Черноморск, Южный) в рамках Черноморской зерновой инициативы. Однако РФ прекратила участие в соглашении, после чего начала массированные обстрелы украинской портовой инфраструктуры.

Недавно в Военно-морских силах Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в или из черноморских портов Украины.

Уже началась регистрация торговых кораблей, которые готовы пройти по временным коридорам. Их предупредили об угрозе от оккупантов и минной опасности.

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порт Констанца

Источник: Delfi
Экспорт, Зерно, Латвия, Украина
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