До 1 млн тонн в год: Латвия может помочь с экспортом украинского зерна
Латвия видит возможности начать перевозку украинского зерна по железной дороге уже этой осенью.
Об этом сообщил в интервью местным СМИ глава правления компании Латвийская железная дорога Риналдс Плявниекс.
Он объяснил, что ранее скептически относился к идее перевозки зерна из Украины по железной дороге через Латвию из-за сложной логистики. Этот процесс нуждался в двух перевалках, что усложняло экспорт “в индустриальных масштабах”.
Плявниекс уточнил, что технологические возможности логистики и перевалки развились настолько, что все можно сделать гораздо оперативнее.
– Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна, – подчеркнул глава правления.
По его оценке, за год через Латвию можно будет перевезти от примерно 500 тыс. до миллиона тонн украинского зерна. И этот процесс может начаться уже этой осенью.
В конце июля страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) направили в Еврокомиссию письмо с предложением использовать порты на Балтийском море в качестве альтернативного пути экспорта украинского зерна.
Как известно, до 17 июля значительную часть агропродукции экспортировали из Украины через три порта на Черном море (Одесса, Черноморск, Южный) в рамках Черноморской зерновой инициативы. Однако РФ прекратила участие в соглашении, после чего начала массированные обстрелы украинской портовой инфраструктуры.
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