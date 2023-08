Ракетна атака на Україну: попередньо загинуло 5 людей

Унаслідок нічної ракетної атаки по Україні попередньо загинуло п’ять людей, понад 22 людини отримали поранення. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий сектор, підприємства.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Під російськими ударами були міста та села Черкащини, Франківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Волині, Львівської області.

У Луцьку внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє – поранені. З-під завалів рятувальники витягли одну людину.

Every saved life is our victory!

In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9

— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023