Ракетна атака на Україну: попередньо загинуло 5 людей

Унаслідок нічної ракетної атаки по Україні попередньо загинуло п’ять людей, понад 22 людини отримали поранення. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий сектор, підприємства.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Під російськими ударами були міста та села Черкащини, Франківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Волині, Львівської області.

У Луцьку внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє – поранені. З-під завалів рятувальники витягли одну людину.

Every saved life is our victory! In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9 — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023

У Львові та на Львівщині ракети зруйнували та пошкодили житлові будинки, квартири, садочок, заклад освіті, приватні автівки. На щастя, загиблих немає, проте 15 людей отримали порізи, забиття тощо.

В Івано-Франківській області уламки російської ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч.

Фото: Світлана Оніщук

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.