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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Всю ніч вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку – наслідки удару по базі росіян біля Маріуполя

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Після вчорашнього удару по військовій базі РФ у селі Юр’ївка Маріупольського району 50 окупантів привезли до маріупольської лікарні.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що загарбників розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17).

– З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про п’ятьох окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту технику, – йдеться у повідомленні.

За словами мера, за кількістю автобусів та вантажівок, маркованих “300”, кількість поранених велика. Окрім того, спалена ворожа військова техніка.

Про поранення цивільних інформації немає.

У понеділок, 14 серпня, близько 11:00 Силами оборони України було уражено командний пункт російських військ в селі Юр’ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.

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Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь
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