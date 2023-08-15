Всю ніч вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку – наслідки удару по базі росіян біля Маріуполя
Після вчорашнього удару по військовій базі РФ у селі Юр’ївка Маріупольського району 50 окупантів привезли до маріупольської лікарні.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що загарбників розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17).
– З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про п’ятьох окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту технику, – йдеться у повідомленні.
За словами мера, за кількістю автобусів та вантажівок, маркованих “300”, кількість поранених велика. Окрім того, спалена ворожа військова техніка.
Про поранення цивільних інформації немає.
У понеділок, 14 серпня, близько 11:00 Силами оборони України було уражено командний пункт російських військ в селі Юр’ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.
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