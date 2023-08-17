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Юлия Соколова, редактор ленты

Для “патриотического воспитания”: оккупанты с 1 сентября хотят открыть на ВОТ кадетские классы

Військовий табір РФ
Фото: Getty Images

Российские оккупанты планируют с 1 сентября открыть так называемые кадетские классы в школах на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Агрессор не прекращает системную политику милитаризации на ВОТ и взялся за украинских детей.

– На ВОТ Запорожской области оккупанты анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах… В кадетских классах планируют учить детей “патриотическому воспитанию”, то есть российской форме нацизма с оправдыванием преступлений РФ и перекладыванием ответственности за развязанные Кремлем войны на другие страны, — подчеркнули в ЦНС.

Кроме того, украинских подростков будут учить основам военного дела, среди прочего  как обращаться с оружием. Оккупанты таким образом будут готовить их к дальнейшей мобилизации.

Управлять процессом будут боевики из Росгвардии. В частности, к милитаризации детей привлекут местных гауляйтеров и коллаборантов из фейкового “министерства образования”, а также других чиновников оккупационной “администрации”.

По данным ЦНС, враг готовит новую волну так называемой мобилизации на оккупированных территориях Украины, поскольку хочет продолжать войну “чужими руками”.

Тактика Кремля заключается в затягивании боевых действий путем постоянных мобилизационных волн, чтобы получить хоть какие-то результаты на фронте. А чтобы среди населения РФ не возрастало напряжение, враг планирует максимально бросать на поле боя население оккупированных территорий.

В ЦНС обращают внимание, что российские оккупанты совершают сразу два международных преступления. Они осуществляют геноцид, уничтожая самоидентичность украинских детей. Кроме того, международным правом запрещено мобилизовать и бросать на фронт население захваченных территорий.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что РФ вывозит украинских подростков в свои военные лагеря для “милитарного воспитания”. Для них там устраивают военную муштру и заставляют слушать концерты Олега Газманова.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за депортации в РФ украинских детей.

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Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, Запорожская область, подростки, Російська агресія
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