Для “патріотичного виховання”: окупанти з 1 вересня хочуть відкрити на ТОТ кадетські класи

Російські окупанти планують із 1 вересня відкрити так звані кадетські класи в школах на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це поінформували в Центрі національного спротиву.

Агресор не припиняє системну політику мілітаризації на ТОТ і взявся за українських дітей.

– На ТОТ Запоріжжя окупанти анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах… У кадетських класах планують навчати дітей “патріотичному вихованню”, тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів РФ та перекладанням відповідальності за розв’язані Кремлем війни на інші країни, – наголосили в ЦНС.

Крім того, українських підлітків навчатимуть основам військової справи, зокрема як поводитися зі зброєю. Окупанти таким чином готуватимуть їх для подальшої мобілізації.

Керуватимуть процесом бойовики з Росгвардії. Крім того, до мілітаризації дітей залучать місцевих гауляйтерів і колаборантів із фейкового “міністерства освіти”, а також інших посадовців окупаційної “адміністрації”.

За даними ЦНС, ворог готує нову хвилю так званої мобілізації на окупованих територіях України, оскільки хоче продовжувати війну “чужими руками”.

Тактика Кремля полягає в затягування бойових дій шляхом постійних мобілізаційних хвиль, щоб отримати хоч якісь результати на фронті. А щоб серед населення РФ не зростала напруга, ворог планує максимально кидати на поле бою населення окупованих територій.

У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти здійснюють одразу два міжнародні злочини. Вони чинять геноцид, знищуючи самоідентичність українських дітей. Крім того, міжнародним правом заборонено мобілізувати й кидати на фронт населення захоплених територій.

Раніше в Центрі нацспротиву повідомляли, що РФ вивозить українських підлітків до своїх військових таборів для “мілітарного виховання”. Для них там влаштовують військові вишколи та змушують слухати концерти Олега Газманова.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію до РФ українських дітей.

Джерело: Центр національного спротиву

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