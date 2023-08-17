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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Для “патріотичного виховання”: окупанти з 1 вересня хочуть відкрити на ТОТ кадетські класи

Військовий табір РФ
Фото: Getty Images

Російські окупанти планують із 1 вересня відкрити так звані кадетські класи в школах на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це поінформували в Центрі національного спротиву.

Агресор не припиняє системну політику мілітаризації на ТОТ і взявся за українських дітей.

– На ТОТ Запоріжжя окупанти анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах… У кадетських класах планують навчати дітей “патріотичному вихованню”, тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів РФ та перекладанням відповідальності за розв’язані Кремлем війни на інші країни, – наголосили в ЦНС.

Крім того, українських підлітків навчатимуть основам військової справи, зокрема як поводитися зі зброєю. Окупанти таким чином готуватимуть їх для подальшої мобілізації.

Керуватимуть процесом бойовики з Росгвардії. Крім того, до мілітаризації дітей залучать місцевих гауляйтерів і колаборантів із фейкового “міністерства освіти”, а також інших посадовців окупаційної “адміністрації”.

За даними ЦНС, ворог готує нову хвилю так званої мобілізації на окупованих територіях України, оскільки хоче продовжувати війну “чужими руками”.

Тактика Кремля полягає в затягування бойових дій шляхом постійних мобілізаційних хвиль, щоб отримати хоч якісь результати на фронті. А щоб серед населення РФ не зростала напруга, ворог планує максимально кидати на поле бою населення окупованих територій.

У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти здійснюють одразу два міжнародні злочини. Вони чинять геноцид, знищуючи самоідентичність українських дітей. Крім того, міжнародним правом заборонено мобілізувати й кидати на фронт населення захоплених територій.

Раніше в Центрі нацспротиву повідомляли, що РФ вивозить українських підлітків до своїх військових таборів для “мілітарного виховання”. Для них там влаштовують військові вишколи та змушують слухати концерти Олега Газманова.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію до РФ українських дітей.

Джерело: Центр національного спротиву

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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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Для “патріотичного виховання”: окупанти з 1 вересня хочуть відкрити на ТОТ кадетські класи
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