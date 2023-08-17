Для “патріотичного виховання”: окупанти з 1 вересня хочуть відкрити на ТОТ кадетські класи
Російські окупанти планують із 1 вересня відкрити так звані кадетські класи в школах на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
Про це поінформували в Центрі національного спротиву.
Агресор не припиняє системну політику мілітаризації на ТОТ і взявся за українських дітей.
– На ТОТ Запоріжжя окупанти анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах… У кадетських класах планують навчати дітей “патріотичному вихованню”, тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів РФ та перекладанням відповідальності за розв’язані Кремлем війни на інші країни, – наголосили в ЦНС.
Крім того, українських підлітків навчатимуть основам військової справи, зокрема як поводитися зі зброєю. Окупанти таким чином готуватимуть їх для подальшої мобілізації.
Керуватимуть процесом бойовики з Росгвардії. Крім того, до мілітаризації дітей залучать місцевих гауляйтерів і колаборантів із фейкового “міністерства освіти”, а також інших посадовців окупаційної “адміністрації”.
За даними ЦНС, ворог готує нову хвилю так званої мобілізації на окупованих територіях України, оскільки хоче продовжувати війну “чужими руками”.
Тактика Кремля полягає в затягування бойових дій шляхом постійних мобілізаційних хвиль, щоб отримати хоч якісь результати на фронті. А щоб серед населення РФ не зростала напруга, ворог планує максимально кидати на поле бою населення окупованих територій.
У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти здійснюють одразу два міжнародні злочини. Вони чинять геноцид, знищуючи самоідентичність українських дітей. Крім того, міжнародним правом заборонено мобілізувати й кидати на фронт населення захоплених територій.
Раніше в Центрі нацспротиву повідомляли, що РФ вивозить українських підлітків до своїх військових таборів для “мілітарного виховання”. Для них там влаштовують військові вишколи та змушують слухати концерти Олега Газманова.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію до РФ українських дітей.
Джерело: Центр національного спротиву
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко