Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, ще 41 людина – у лікарні
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 257 470 своїх військових, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 20.08.23:

  • танків ‒ 4346 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,
  • артилерійських систем – 5245 (+33) од,
  • РСЗВ – 717 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 489 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 790 (+5).

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, які накази віддав на початку вторгнення РФ.

Читайте також
Карта бойових дій на 20.08.2023 – ситуація на фронті
українська армія

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Естафету приймає Ростовська область. У РФ поскаржились на нову атаку безпілотниками
460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу
У Росії незадоволені роботою ППО через атаки дронів та ракет по її території – британська розвідка
дрон у Москві
Два літаки РФ могли зазнати пошкоджень через удар по авіабазі в Новгородській області – ISW
Російські літаки Ту-22М3
Окупанти вдарили по Куп’янську, важко поранений цивільний
460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, ще 41 людина – у лікарні
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь