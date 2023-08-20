460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 257 470 своїх військових, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 20.08.23:

танків ‒ 4346 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,

артилерійських систем – 5245 (+33) од,

РСЗВ – 717 (+3) од,

засобів ППО ‒ 489 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),

крилатих ракет ‒ 1406 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 790 (+5).

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, які накази віддав на початку вторгнення РФ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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