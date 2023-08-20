Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
460 окупантів, 6 танків та 33 артсистеми: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 257 470 своїх військових, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 20.08.23:
- танків ‒ 4346 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,
- артилерійських систем – 5245 (+33) од,
- РСЗВ – 717 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 489 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
- крилатих ракет ‒ 1406 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 790 (+5).
Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, які накази віддав на початку вторгнення РФ.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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