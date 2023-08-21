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Валентина Летяк, редактор ленты

F-16 обеспечат преимущество Украины в воздухе, их надо больше — Игнат

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Предоставление Украине американских истребителей F-16 обеспечит наше преимущество в воздухе, в частности РФ больше не сможет атаковать прифронтовые регионы управляемыми авиабомбами.

Об этом завил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Решение уже есть, ожидаем его реализации. Войну сразу мы не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий, обеспечить тем, что нам нужно сегодня больше всего. А больше всего нам нужно преимущество в воздухе на оккупированных территориях, — подчеркнул он.

По его словам, по состоянию на сейчас на этих территориях находятся примерно 8-9 российских истребителей (количество постоянно меняется), которые сбрасывают КАБ и запускают авиационные ракеты.

— Когда мы получим F-16, они не смогут это делать. Поэтому преимущество в воздухе — это ключ к успеху на земле, — добавил Игнат.

Он также объяснил, что Россия имеет огромную авиационную группировку, поэтому нам нужно больше таких западных истребителей, поскольку Украина большая, и надо рассредоточить авиацию по аэродромам по всей территории, чтобы оперативно реагировать на вызовы. А наличие западной авиации близко к линии фронта позволит снизить активность российской авиации.

— То, что Швеция приобщается к этому процессу, это хорошо. Да, Gripen немного, но он не уступает F-16, который будет основным типом самолета и постепенно будет заменять старую советскую технику, — подытожил спикер Воздушных сил.

Накануне стало известно, что Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16, а Дания — 19.

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винищувач Gripen

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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