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Валентина Летяк, редакторка стрічки

F-16 забезпечать перевагу України в повітрі, їх треба більше – Ігнат

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Надання Україні американських винищувачів F-16 забезпечить нашу перевагу в повітрі, зокрема, РФ більше не зможе атакувати прифронтові регіони керованими авіабомбами.

Про це завив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Рішення уже маємо, очікуємо на його реалізацію. Війну одразу ми не виграємо, але F-16 здатен змінити перебіг подій, забезпечити тим, що нам потрібно сьогодні найбільше. А найбільше нам потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях, – наголосив він.

За його словами, станом на зараз на цих територіях перебувають приблизно 8-9 російських винищувачів (кількість постійно змінюється), які скидають КАБ та запускають авіаційні ракети.

– Коли ми отримаємо F-16, вони не зможуть це робити. Тому перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі, – додав Ігнат.

Він також пояснив, що Росія має величезне авіаційне угруповання, тому нам потрібно більше таких західних винищувачів, оскільки Україна велика, і треба розосередити авіацію по аеродромах по всій території, щоб оперативно реагувати на виклики. А наявність західної авіації близько до лінії фронту дозволить знизити активність російської авіації.

– Те, що Швеція долучається до цього процесу, це добре. Так, Gripen небагато, але він не поступається F-16, який буде основним типом літака і поступово замінюватиме стару радянську техніку, – підсумував спікер Повітряних сил.

Напередодні стало відомо, що Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16, а Данія – 19.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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