Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр
Сили оборони України під час контрнаступальних дій за минулий тиждень звільнили ще 3 кв. км території біля Бахмута Донецької області.
Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста.
– І загалом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута, – уточнила вона.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках.
Джерело: Military Media Center
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов