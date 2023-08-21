Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Сили оборони України під час контрнаступальних дій за минулий тиждень звільнили ще 3 кв. км території біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста.

– І загалом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута, – уточнила вона.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Читайте також
Карта бойових дій на 21.08.2023 – ситуація на фронті
війна

Джерело: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
F-16 забезпечать перевагу України в повітрі, їх треба більше – Ігнат
винищувач F-16
Повернувся з РФ перед початком війни. У Краматорську затримали чоловіка, який шпигував за блокпостами ЗСУ
Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр
Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко
Маріуполь
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 21.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА
обстріл Харківщини
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь