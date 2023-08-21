Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр

Сили оборони України під час контрнаступальних дій за минулий тиждень звільнили ще 3 кв. км території біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста.

– І загалом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута, – уточнила вона.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Джерело: Military Media Center

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