РФ создает новую армию на оккупированной территории Юга — разведка Британии

Для усиления оккупационных подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, в частности 22 армейского корпуса, РФ создает новую структуру — 18 общевойсковую армию.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По ее данным, новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованных и сосредоточится на оборонительных операциях на Юге Украины.

— Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Возможно, именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона на Ореховское направление, где продолжаются ожесточенные бои, — отмечают в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 August 2023

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/pPhtrqyZ59

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/08NMFc0CXw

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 21, 2023