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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ создает новую армию на оккупированной территории Юга — разведка Британии

російські солдати
Фото: Depositphotos

Для усиления оккупационных подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, в частности 22 армейского корпуса, РФ создает новую структуру — 18 общевойсковую армию.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По ее данным, новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованных и сосредоточится на оборонительных операциях на Юге Украины.

— Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Возможно, именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона на Ореховское направление, где продолжаются ожесточенные бои, — отмечают в разведке.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий  и карте воздушных тревог в Украине.

Армия России, Война в Украине, Великобритания, Разведка, Російська агресія, Херсонская область
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