РФ створює нову армію на окупованій території Півдня – розвідка Британії

Для посилення окупаційних підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, зокрема 22 армійського корпусу, РФ створює нову структуру – 18 загальновійськову армію.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За її даними, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованих і зосередиться на оборонних операціях на Півдні України.

– Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Можливо, саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсону на Оріхівський напрямок, де тривають запеклі бої, – зазначають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 August 2023

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/pPhtrqyZ59

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/08NMFc0CXw

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 21, 2023