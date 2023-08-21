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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ створює нову армію на окупованій території Півдня – розвідка Британії

російські солдати
Фото: Depositphotos

Для посилення окупаційних підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, зокрема 22 армійського корпусу, РФ створює нову структуру – 18 загальновійськову армію.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За її даними, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованих і зосередиться на оборонних операціях на Півдні України.

– Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Можливо, саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсону на Оріхівський напрямок, де тривають запеклі бої, – зазначають у розвідці.

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армія РФ російські військові

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія, Херсонська область
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