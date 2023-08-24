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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Техника рядом с гражданскими: в Крыму партизаны обнаружили военную базу оккупантов

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Партизаны обнаружили российскую военную базу во временно оккупированном Крыму и опубликовали ее координаты.

Об этом сообщают в Telegram-канале Атеш.

– Наш агент заметил военную базу рашистов, которая расположена к югу от Севастополя в селе Раздолье (44.970419, 33.694561), – говорится в сообщении.

Как отмечается в заметке, рашисты продолжают размещать военную технику на гражданских объектах, недалеко от мирного населения, нарушая все нормы ведения войны.

– Они обязательно понесут наказание за все свои преступные действия. Мы будем стараться им в этом помочь, – отметили партизаны.

Напомним, в Брянской области РФ партизаны забросали оккупантов ВОГами.

А во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области во время празднования Дня ВМФ на одном из военных объектов украинские партизаны отравили российских офицеров, двое оккупантов умерли.

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Маріуполь

Война в Украине, військова база, Крым, Російська агресія
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