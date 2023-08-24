Техника рядом с гражданскими: в Крыму партизаны обнаружили военную базу оккупантов
Партизаны обнаружили российскую военную базу во временно оккупированном Крыму и опубликовали ее координаты.
Об этом сообщают в Telegram-канале Атеш.
– Наш агент заметил военную базу рашистов, которая расположена к югу от Севастополя в селе Раздолье (44.970419, 33.694561), – говорится в сообщении.
Как отмечается в заметке, рашисты продолжают размещать военную технику на гражданских объектах, недалеко от мирного населения, нарушая все нормы ведения войны.
– Они обязательно понесут наказание за все свои преступные действия. Мы будем стараться им в этом помочь, – отметили партизаны.
Напомним, в Брянской области РФ партизаны забросали оккупантов ВОГами.
А во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области во время празднования Дня ВМФ на одном из военных объектов украинские партизаны отравили российских офицеров, двое оккупантов умерли.
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко