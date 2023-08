Буданов о “настоящем Путине”: В последний раз видели в июне 2022 года

Российского диктатора Владимира Путина, по крайней мере, ту его “версию”, которая считается “настоящей”, в последний раз видели на публике в июне 2022 года.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

Журналист вспомнила о видео, которое на днях появилось в сети. На нем диктатор перепутал, на какой руке у него часы. В связи с этим Буданова попросили ответить на вопрос, “реальный ли это Путин”.

На это руководитель ГУР заявил: Мне кажется, что не очень.

Буданов не стал отвечать на вопрос, “жив ли еще реальный Путин”.

По словам руководителя разведки, могут быть разные причины, почему “настоящий” Путин не появляется на публике: от состояния здоровья до нежелания.

Буданов также подтвердил, что ФСБ РФ через закрытые каналы встречается с лидерами российской оппозиции, которые находятся в Европе. Так называемые российские элиты уже рассматривают варианты самосохранения после поражения в войне.

– Эти контакты у них идут примерно с лета прошлого года. Это уже стратегический проигрыш РФ… Они боятся и ждут. Они ждут, когда король должен умереть, как говорится. Потом все выльется наружу, – заявил руководитель ГУР.

На днях в соцсетях активно обсуждали и распространяли видео совещания с участием Путина. На записи он поднимает левую руку, чтобы посмотреть на часы, хотя они находились на правой руке. Ранее диктатор сам заявлял российским пропагандистским СМИ, что привык носить часы именно на правой руке. Об этом свидетельствуют и многочисленные фото.

Инцидент с “не той рукой” спровоцировал предположения, что на совещании был двойник Путина.

Putin forgot he wears his watch on his right hand. Or that isn’t Putin?

Putin’s double has been doing such a great job all this time and then gave up the game the instant he tried to find his watch on his left hand, since real Putin wears his watch on his right. pic.twitter.com/BdvHwyegls

— Igor Sushko (@igorsushko) August 22, 2023