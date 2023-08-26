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Юлия Соколова, редактор ленты

Буданов о “настоящем Путине”: В последний раз видели в июне 2022 года

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Российского диктатора Владимира Путина, по крайней мере, ту его “версию”, которая считается “настоящей”, в последний раз видели на публике в июне 2022 года.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

Журналист вспомнила о видео, которое на днях появилось в сети. На нем диктатор перепутал, на какой руке у него часы. В связи с этим Буданова попросили ответить на вопрос, “реальный ли это Путин”.

На это руководитель ГУР заявил: Мне кажется, что не очень.

Буданов не стал отвечать на вопрос, “жив ли еще реальный Путин”.

– Я не знаю, что на это ответить… Того, которого все привыкли воспринимать, в последний раз видели примерно 26 июня 2022 года, – подчеркнул он.

По словам руководителя разведки, могут быть разные причины, почему “настоящий” Путин не появляется на публике: от состояния здоровья до нежелания.

Буданов также подтвердил, что ФСБ РФ через закрытые каналы встречается с лидерами российской оппозиции, которые находятся в Европе. Так называемые российские элиты уже рассматривают варианты самосохранения после поражения в войне.

– Эти контакты у них идут примерно с лета прошлого года. Это уже стратегический проигрыш РФ… Они боятся и ждут. Они ждут, когда король должен умереть, как говорится. Потом все выльется наружу, – заявил руководитель ГУР.

На днях в соцсетях активно обсуждали и распространяли видео совещания с участием Путина. На записи он поднимает левую руку, чтобы посмотреть на часы, хотя они находились на правой руке. Ранее диктатор сам заявлял российским пропагандистским СМИ, что привык носить часы именно на правой руке. Об этом свидетельствуют и многочисленные фото.

Инцидент с “не той рукой” спровоцировал предположения, что на совещании был двойник Путина.

Еще один странный инцидент произошел недавно на саммите БРИКС. Там запустили онлайн-выступление главы РФ, где у него изменен голос.

Ранее Кирилл Буданов рассказывал, что считает правдивой информацию о смертельно больном раком Путине. Руководитель ГУР подтверждал, что у диктатора есть двойники.

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Буданов о “настоящем Путине”: В последний раз видели в июне 2022 года

Источник: Радио Свобода
Владимир Путин, двійник, Кирилл Буданов, Разведка
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