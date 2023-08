Буданов про “справжнього Путіна”: Востаннє бачили в червні 2022 року

Російського диктатора Володимира Путіна, принаймні ту його “версію”, яка вважається “справжньою”, востаннє бачили на публіці в червні 2022 року.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Журналіст згадала про відео, яке днями з’явилося в мережі. На ньому диктатор переплутав, на якій руці в нього годинник. У зв’язку з цим Буданова попросили відповісти на запитання, “чи це реальний Путін”.

На це керівник ГУР заявив: Мені здається, що не дуже.

Буданов не став відповідати на запитання, “чи живий ще реальний Путін”.

За словами керівника розвідки, можуть бути різні причини, чому “справжній” Путін не з’являється на публіці: від стану здоров’я до небажання.

Буданов також підтвердив, що ФСБ РФ через закриті канали зустрічається з лідерами російської опозиції, які знаходяться в Європі. Так звані російські еліти вже розглядають варіанти самозбереження після поразки у війні.

Днями в соцмережах активно обговорювали та поширювали відео наради за участю Путіна. На запису він піднімає ліву руку, щоб подивитись на годинник, хоча той знаходився на правій руці. Раніше диктатор сам заявляв російським пропагандистським ЗМІ, що звик носити годинник саме на правій руці. Про це свідчать і численні фото.

Інцидент з “не тією рукою” спровокував припущення, що на нараді був двійник Путіна.

Putin forgot he wears his watch on his right hand. Or that isn’t Putin?

Putin’s double has been doing such a great job all this time and then gave up the game the instant he tried to find his watch on his left hand, since real Putin wears his watch on his right. pic.twitter.com/BdvHwyegls

— Igor Sushko (@igorsushko) August 22, 2023