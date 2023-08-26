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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Буданов про “справжнього Путіна”: Востаннє бачили в червні 2022 року

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Російського диктатора Володимира Путіна, принаймні ту його “версію”, яка вважається “справжньою”, востаннє бачили на публіці в червні 2022 року.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Журналіст згадала про відео, яке днями з’явилося в мережі. На ньому диктатор переплутав, на якій руці в нього годинник. У зв’язку з цим Буданова попросили відповісти на запитання, “чи це реальний Путін”.

На це керівник ГУР заявив: Мені здається, що не дуже.

Буданов не став відповідати на запитання, “чи живий ще реальний Путін”.

– Я не знаю, що на це відповісти… Того, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року, – наголосив він.

За словами керівника розвідки, можуть бути різні причини, чому “справжній” Путін не з’являється на публіці: від стану здоров’я до небажання.

Буданов також підтвердив, що ФСБ РФ через закриті канали зустрічається з лідерами російської опозиції, які знаходяться в Європі. Так звані російські еліти вже розглядають варіанти самозбереження після поразки у війні.

– Ці контакти в них ідуть приблизно з літа минулого року. Це вже є стратегічний програш РФ… Вони бояться і чекають. Вони чекають, коли король має померти, як то кажуть. Потім усе виллється назовні, – заявив керівник ГУР.

Днями в соцмережах активно обговорювали та поширювали відео наради за участю Путіна. На запису він піднімає ліву руку, щоб подивитись на годинник, хоча той знаходився на правій руці. Раніше диктатор сам заявляв російським пропагандистським ЗМІ, що звик носити годинник саме на правій руці. Про це свідчать і численні фото.

Інцидент з “не тією рукою” спровокував припущення, що на нараді був двійник Путіна.

Ще один дивний інцидент трапився нещодавно на саміті БРІКС. Там запустили онлайн-виступ глави РФ, де в нього змінений голос.

Раніше Кирило Буданов розповідав, що вважає правдивою інформацію про смертельно хворого на рак Путіна. Керівник ГУР підтверджував, що диктатор має двійників.

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Буданов про “справжнього Путіна”: Востаннє бачили в червні 2022 року

Джерело: Радіо Свобода
Володимир Путін, двійник, Кирило Буданов, Розвідка
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