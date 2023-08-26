Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном

Мурал, присвячений Олександру Мацієвському
Фото: Верховна Рада

Параска Демчук – мать погибшего Героя Украины Александра Мациевского — вспомнила свой последний разговор с сыном. Российские оккупанты расстреляли воина за лозунг Слава Украине!

Воспоминаниями о том, каким был ее сын, женщина поделилась в интервью Радио Свобода.

– Вот как ехал, он чувствовал… Он попрощался со мной, расцеловал: Мама, спасибо тебе за жизнь. Мама, такое может быть, что рук и ног не собрать, мы на ноль едем…. Я говорю: Сашенька, я за тебя волнуюсь, я в безопасности вроде бы, ты береги себя, сынок! И он: Мама, хорошо, у меня уже мало времени, я трубку передаю. Так мы с ним и попрощались, такой у нас с ним был последний разговор, — вспомнила Параска Демчук.

Женщина добавила, что ей сейчас так же больно смотреть видео жестокого расстрела сына, как и в первый раз. Она отметила, что матери других погибших военных не видели момента их смерти. А ей об этом постоянно напоминает видео в соцсетях.

– Я эту картинку, которая открывается в Facebook, в интернете, вижу почти каждый день. И забыть – невозможно… Я рассматриваю детально, где кругом что лежит. Его взгляд. Я все разгадываю его взгляд: что в глазах было его, о чем он думал, – призналась мать воина.

Параска Демчук также рассказала, что ее сын определил пароль, который в случае приближения смерти планировал сказать матери.

– Когда он погиб, я думала, как же произошло. Он же не успел мне позвонить, не успел мне передать… Меня все мучило, как же произошло: сразу ли он погиб, было ли ему больно, пытали ли его еще. Вот почему я хотела знать, как погиб мой сын, — добавила женщина.

Она подчеркнула, что Александр Мациевский хотел дожить до победы Украины в войне, а затем планировал учить украинский язык.

Параска Демчук отметила, что память о Героях Украины должна жить, а молодежь должна следовать их примеру.

– Новую Украину нужно строить на патриотизме, на примерах, которые делали воины, не только мой сын, — подытожила она.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Радіо Свобода (@radio.svoboda)

Как известно, 6 марта в соцсетях появилось видео с расстрелом военнопленного украинского воина, который сказал в глаза оккупантам: Слава Украине!

Впоследствии удалось выяснить, что рашисты убили снайпера 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александра Мациевского.

Президент Владимир Зеленский присвоил воину звание Героя Украины.

Читайте также
Аж крикнула: “Саша!” Мать расстрелянного за слова “Слава Украине” бойца рассказала, как узнала сына на видео
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, військовослужбовці, Герой України, загиблі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Счастье всегда со мной: Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
РФ сможет держать оборону долго: Буданов объяснил, почему Украине нужно активно действовать
Кирило Буданов
Второе с начала войны судно с грузом покинуло Одессу вне зернового коридора
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Данилов сообщил, чем Украина уничтожила российский ЗРК Триумф в Крыму
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Опять громко: на Мелитопольском направлении прогремели взрывы
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь