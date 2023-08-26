Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном

Параска Демчук – мать погибшего Героя Украины Александра Мациевского — вспомнила свой последний разговор с сыном. Российские оккупанты расстреляли воина за лозунг Слава Украине!

Воспоминаниями о том, каким был ее сын, женщина поделилась в интервью Радио Свобода.

– Вот как ехал, он чувствовал… Он попрощался со мной, расцеловал: Мама, спасибо тебе за жизнь. Мама, такое может быть, что рук и ног не собрать, мы на ноль едем…. Я говорю: Сашенька, я за тебя волнуюсь, я в безопасности вроде бы, ты береги себя, сынок! И он: Мама, хорошо, у меня уже мало времени, я трубку передаю. Так мы с ним и попрощались, такой у нас с ним был последний разговор, — вспомнила Параска Демчук.

Женщина добавила, что ей сейчас так же больно смотреть видео жестокого расстрела сына, как и в первый раз. Она отметила, что матери других погибших военных не видели момента их смерти. А ей об этом постоянно напоминает видео в соцсетях.

– Я эту картинку, которая открывается в Facebook, в интернете, вижу почти каждый день. И забыть – невозможно… Я рассматриваю детально, где кругом что лежит. Его взгляд. Я все разгадываю его взгляд: что в глазах было его, о чем он думал, – призналась мать воина.

Параска Демчук также рассказала, что ее сын определил пароль, который в случае приближения смерти планировал сказать матери.

– Когда он погиб, я думала, как же произошло. Он же не успел мне позвонить, не успел мне передать… Меня все мучило, как же произошло: сразу ли он погиб, было ли ему больно, пытали ли его еще. Вот почему я хотела знать, как погиб мой сын, — добавила женщина.

Она подчеркнула, что Александр Мациевский хотел дожить до победы Украины в войне, а затем планировал учить украинский язык.

Параска Демчук отметила, что память о Героях Украины должна жить, а молодежь должна следовать их примеру.

– Новую Украину нужно строить на патриотизме, на примерах, которые делали воины, не только мой сын, — подытожила она.

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Как известно, 6 марта в соцсетях появилось видео с расстрелом военнопленного украинского воина, который сказал в глаза оккупантам: Слава Украине!

Впоследствии удалось выяснить, что рашисты убили снайпера 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александра Мациевского.

Президент Владимир Зеленский присвоил воину звание Героя Украины.

Источник : Радио Свобода

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