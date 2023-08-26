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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Він відчував: мати загиблого Героя України Мацієвського пригадала останню розмову з сином

Мурал, присвячений Олександру Мацієвському
Фото: Верховна Рада

Параска Демчук – мати загиблого Героя України Олександра Мацієвського — пригадала свою останню розмову з сином. Російські окупанти розстріляли воїна за гасло Слава Україні!

Спогадами про те, яким був її син, жінка поділилася в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Оце як їхав, він відчував… Він попрощався зі мною, розцілував: Мамо, спасибі тобі за життя. Мамо, таке може бути, що рук і ніг не зібрати, ми на нуль їдемо…. Я кажу: Сашенько, я за тебе хвилююся, я в безпеці начебто, ти бережи себе, синку! І він: Мамо, добре, в мене вже мало часу, я слухавку передаю. Отак ми з ним і попрощалися, отака в нас із ним була остання розмова, – згадала Параска Демчук.

Жінка додала, що їй зараз так само боляче дивитися відео жорстокого розстрілу сина, як і першого разу. Вона зазначила, що матері інших загиблих військових не бачили моменту їхньої смерті. А їй про це постійно нагадує відео у соцмережах.

– Я оцю картинку, яка відкривається в Facebook, в інтернеті, бачу мало не щодня. І забути – неможливо… Я роздивляюся детально, де кругом що лежить. Його погляд. Я все розгадую його погляд: що в очах було його, про що він думав, – зізналася мати воїна.

Параска Демчук також розповіла, що її син визначив пароль, який у разі наближення смерті планував сказати матері.

– Коли він загинув, я думала, як же сталося. Він же не встиг мені подзвонити, не встиг мені передати… Мене все мучило, як же воно сталося: чи він зразу загинув, чи йому було боляче, чи його катували ще. От чомусь я хотіла знати, як загинув мій син, – додала жінка.

Вона наголосила, що Олександр Мацієвський хотів дожити до перемоги України у війні, а потім планував вчити українську мову.

Параска Демчук зазначила, що пам’ять про Героїв України має жити, а молодь має брати з них приклад.

– Нову Україну потрібно будувати на патріотизмі, на прикладах, які робили воїни, не тільки мій син, – підсумувала вона.

 

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Допис, поширений Радіо Свобода (@radio.svoboda)

Як відомо, 6 березня у соцмережах з’явилося відео з розстрілом військовополоненого українського воїна, який сказав в очі окупантам: Слава Україні!

Згодом вдалося з’ясувати, що рашисти вбили снайпера 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського.

Президент Володимир Зеленський присвоїв військовому звання Героя України.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, військовослужбовці, Герой України, загиблі
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