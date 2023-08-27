Подальше от Украины. Россияне перебрасывают бомбардировщики на авиабазу Оленья — СМИ

Россия перебросила несколько бомбардировщиков на базу Оленья на Кольском полуострове, чтобы укрыться от украинских ударов.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Издание со ссылкой на спутниковые снимки указывает, что на авиабазе, расположенной в 150 километрах от границы с Финляндией, находятся Ту-95, Ту-160, Ан-22 и Ту-22М3.

— Они вылетают с базы Оленья на регулярные бомбардировочные полеты в южном направлении. После запуска ракет в направлении Украины самолеты в течение нескольких часов летят обратно на свою базу, — говорится в сообщении.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что каждый пятый самолет РФ потеряла из-за халатности, а не войны.

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