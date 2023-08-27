Подалі від України. Росіяни перекидають бомбардувальники на авіабазу Оленья – ЗМІ

Росія перекинула кілька бомбардувальників на базу Оленья на Кольському півострові, щоб сховатися від українських ударів.

Про це повідомляє Ilta-Sanomat.

Видання з посиланням на супутникові знімки вказує, що на авіабазі, розташованій за 150 кілометрів від кордону з Фінляндією, перебувають Ту-95, Ту-160, Ан-22 та Ту-22М3.

– Вони вилітають з бази Оленья на регулярні бомбардувальні польоти в південному напрямку. Після запуску ракет в напрямку України літаки протягом декількох годин летять назад на свою базу, – йдеться у повідомлені.

Раніше журнал Newsweek повідомив, що кожен п’ятий літак РФ втратила через недбалість, а не війну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.