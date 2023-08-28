Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка

Стало відомо, що могло стати причиною авіакатастрофи у Житомирській області, під час якої загинули три українські пілоти. Серед них – В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (Джус).

Провідний науковий співробітник НАУ та авіаексперт Валерій Романенко пояснив, чому найімовірніше це могла бути помилка пілота, а також з яких причин вони не могли катапультуватися.

– Тут помилка пілота – це єдиний варіант. Якщо літаки зіткнулися в повітрі, не може йтися про те, щоб були якісь технічні несправжності. Помилка пілотів. Вони відпрацьовували якісь складні маневри, десь не розрахували, і сталося те, що сталося. Тут немає якихось варіантів, а лише помилка пілота.

Погода начебто була нормальною, я не знаю як саме в момент польоту, але була нормальною. Це не відбулося біля злітно-посадкової смуги начебто. Інколи буває так, що один літак ще не звільнив смугу, а інший сідає, або навпаки злітає. Начебто цього не було.

Якщо це в повітрі, то зіткнення двох літаків, але, мабуть, під час групового польоту. Зараз будуть розбиратися. На жаль, Повітряні сили, може так статися, один чи більше офіцерів будуть відсторонені, керівник польотів матиме серйозні проблеми – це я напевне знаю з практики, – звернув увагу авіаексперт.

Романенко пояснив, чому пілоти не могли катапультуватися або врятуватися в авіакатастрофі, яка відбулася у Житомирській області.

– Всі бойові літаки оснащені катапультами. Але зіткнення, мабуть, відбулося чи то на малій висоті, чи то був дуже серйозний удар, коли були або пошкоджені кабіни. Або ж відбувся такий удар, що льотчики зазнали травмування ще в повітрі, ще під час удару, і жоден з них не встиг скористатися катапультою.

Там дуже проста катапульта, вона добре відпрацьована, є наземні тренажери цієї катапульти, льотний склад прекрасно знає. І літак такий, що для бойового пілота, знаєте, з заплющеними очима можна пілотувати. Як так сталося – важко сказати, – зазначив авіаексперт.

Водночас він поділився, що потрібно знати про навчально-бойові літаки Л-39, зіткнення яких відбулося під час авіакатастрофи.

– Це один з наймасовіших у світі навчально-тренувальних літаків. Він не бойовий – навчально-тренувальний літак. Двомісний, легенький літак з одним двигуном, випущений у Чехії. Зараз його модифікації перебувають на озброєнні в чеських і словацьких Повітряних силах, але радикально модернізовані варіанти, – розповів Романенко.

Аналітик пояснив, для чого зазвичай використовують навчально-бойові літаки Л-39.

– Спочатку льотчики проходять перші польоти на поршневих літаках виробництва Харківського заводу, а потім пересідають на цей літак. До того ж пересідають не одразу на літак: спочатку на тренажер, проходять певний курс ознайомлення з пілотажними можливостями машини, потім сідають у цей літак.

У наших підрозділах ці літаки виконують ролі тренувальних. Якщо льотчику потрібно відпрацювати елементи або він приходить після відпустки, то його перевіряють на такому літаку, чи не втратив він навички, що йому потрібно відпрацювати після якоїсь перерви, – зазначив він.

Джерело: Radio NV

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