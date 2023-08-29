Щоб звільнити цивільних з полону, Україні потрібна участь третьої країни – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує залучення третьої країни для звільнення цивільних із російського полону.

Про це пише Еlmundo.

За словами міністра, участь третьої країни дає можливість використовувати “дипломатію маятника” з РФ. Це важливо, оскільки для України захист людських життів є пріоритетом.

– Питання цивільних заручників – це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, які відрізняються від військовополонених, яких можна обміняти, – додав він.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що за час війни з полону РФ повернули понад 2 500 військових.

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