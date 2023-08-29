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Украина
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Украина вернула тела еще 84 погибших защитников

шеврон ЗСУ
Фото: УНИАН

Во вторник, 29 августа, Украина вернула тела еще 84 военных, которые погибли, защищая нашу страну от полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Указано, что репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Котенко также напомнил что о пропавших без вести можно сообщить:

  • на горячую линию уполномоченного по пропавшим без вести (0 800 339 247);
  • в выходные дни уведомления принимаются в мессенджерах Viber и Telegram (по номеру (095) 896-04-21).

4 августа Украина вернула тела 44 погибших воинов.

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Война в Украине, загиблі, українські військові
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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