Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира

По поручению президента Владимира Зеленского, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак обсудил с представителями иностранных дипломатических учреждений имплементацию Украинской формулы мира.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Седьмая встреча такого формата, в которой приняли участие более 70 представителей иностранных государств, была посвящена пункту Формулы Продовольственная безопасность и состоялась на территории компании – производителя хлеба в Киевской области, которая в прошлом году пострадала от одного из ракетных обстрелов России.

В ходе встречи Андрей Ермак отметил, что только в Африке от экспорта украинского зерна зависят 32 государства и подчеркнул важность помощи людям в других странах, которые страдают от войны и от рук того же агрессора, что и украинцы.

— Украина готова продолжать эти инициативы, но Россия заблокировала поставки продовольствия из Черноморского региона в другие страны, а также разрушает своими ракетными атаками украинские зерновые терминалы и портовую инфраструктуру, и таким образом использует оружие для шантажа других государств возможным продовольственным кризисом, — отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что Черное море и украинские порты имеют важное значение для мировых продовольственных рынков и продовольственной безопасности, поэтому Украине необходимо создать устойчивую логистическую систему. По его мнению, официальный Киев работает с иностранными партнерами над конкретными шагами и действиями, чтобы не позволить России заставить людей голодать.

Андрей Ермак напомнил, что рабочие группы готовят проекты рамочных документов по каждому пункту Формулы, которые будут предусматривать подробные шаги для восстановления справедливого и длительного мира в Украине и универсальными для любой страны.

— Мы стремимся создать инструменты, которые можно применить в любом потенциальном вооруженном конфликте или войне. Каждая страна мира может внести свой вклад в Формулу мира. Поэтому мы постоянно приглашаем новых участников, – акцентировал руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, совместные наработки рабочих групп станут основой для дальнейшей работы в рамках будущей – третьей – встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности. А наработанные во время этих консультаций решения будут вынесены на рассмотрение лидеров стран и правительств на Глобальном саммите мира. Он также анонсировал и тематические саммиты.

Региональный директор Программ Центральной и Западной Африки в Национальном демократическом институте (США), амбассадор инициативы Grain from Ukraine Кристофер Фомуньо отметил, что благодаря начатой президентом Зеленским гуманитарной инициативе, продовольствие было отправлено в страны, которые больше всего страдают от нехватки еды: Йемен, Эфиопию, Сомали и Кению.

По его мнению, реализация такой инициативы позволит не только говорить о лидерстве Украины в продовольственной безопасности, но и повысить уровень осведомленности на Африканском континенте и в целом в странах Глобального Юга.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продолжать действие Черноморской зерновой инициативы. По его словам, РФ готова немедленно вернуться к зерновой сделке, но после выполнения ряда условий.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, независимо от желания России.

Во время заседания Кабинета министров 8 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинского продовольствия хватит как для внутренних потребностей государства, так и на экспорт.

11 августа во время встречи в румынском городе Галац, Соединенные Штаты присоединились к официальным лицам Румынии, Украины, Молдовы и Европейского Союза, чтобы поддержать экспорт украинского зерна и решить проблему глобальной продовольственной безопасности из-за выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы. США пообещали оказать финансовую помощь соседям Украины для приобретения лоцманских катеров, а также способствовать трансграничным перегрузкам и транзиту.

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