Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира

Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Фото: Офис президента

По поручению президента Владимира Зеленского, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак обсудил с представителями иностранных дипломатических учреждений имплементацию Украинской формулы мира.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Седьмая встреча такого формата, в которой приняли участие более 70 представителей иностранных государств, была посвящена пункту Формулы Продовольственная безопасность и состоялась на территории компании – производителя хлеба в Киевской области, которая в прошлом году пострадала от одного из ракетных обстрелов России.

В ходе встречи Андрей Ермак отметил, что только в Африке от экспорта украинского зерна зависят 32 государства и подчеркнул важность помощи людям в других странах, которые страдают от войны и от рук того же агрессора, что и украинцы.

— Украина готова продолжать эти инициативы, но Россия заблокировала поставки продовольствия из Черноморского региона в другие страны, а также разрушает своими ракетными атаками украинские зерновые терминалы и портовую инфраструктуру, и таким образом использует оружие для шантажа других государств возможным продовольственным кризисом, — отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что Черное море и украинские порты имеют важное значение для мировых продовольственных рынков и продовольственной безопасности, поэтому Украине необходимо создать устойчивую логистическую систему. По его мнению, официальный Киев работает с иностранными партнерами над конкретными шагами и действиями, чтобы не позволить России заставить людей голодать.

Андрей Ермак напомнил, что рабочие группы готовят проекты рамочных документов по каждому пункту Формулы, которые будут предусматривать подробные шаги для восстановления справедливого и длительного мира в Украине и универсальными для любой страны.

— Мы стремимся создать инструменты, которые можно применить в любом потенциальном вооруженном конфликте или войне. Каждая страна мира может внести свой вклад в Формулу мира. Поэтому мы постоянно приглашаем новых участников, – акцентировал руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, совместные наработки рабочих групп станут основой для дальнейшей работы в рамках будущей – третьей – встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности. А наработанные во время этих консультаций решения будут вынесены на рассмотрение лидеров стран и правительств на Глобальном саммите мира. Он также анонсировал и тематические саммиты.

Региональный директор Программ Центральной и Западной Африки в Национальном демократическом институте (США), амбассадор инициативы Grain from Ukraine Кристофер Фомуньо отметил, что благодаря начатой президентом Зеленским гуманитарной инициативе, продовольствие было отправлено в страны, которые больше всего страдают от нехватки еды: Йемен, Эфиопию, Сомали и Кению.

По его мнению, реализация такой инициативы позволит не только говорить о лидерстве Украины в продовольственной безопасности, но и повысить уровень осведомленности на Африканском континенте и в целом в странах Глобального Юга.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продолжать действие Черноморской зерновой инициативы. По его словам, РФ готова немедленно вернуться к зерновой сделке, но после выполнения ряда условий.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, независимо от желания России.

Во время заседания Кабинета министров 8 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинского продовольствия хватит как для внутренних потребностей государства, так и на экспорт.

11 августа во время встречи в румынском городе Галац, Соединенные Штаты присоединились к официальным лицам Румынии, Украины, Молдовы и Европейского Союза, чтобы поддержать экспорт украинского зерна и решить проблему глобальной продовольственной безопасности из-за выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы. США пообещали оказать финансовую помощь соседям Украины для приобретения лоцманских катеров, а также способствовать трансграничным перегрузкам и транзиту.

Андрій Єрмак, Война в Украине, Зерно, Офис президента, Формула миру, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов — спикер бригады
Повітряні сили України, авіація
Уменьшение нагрузки: МОН утвердило образовательную программу для украинских учеников за границей
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
ЗСУ на фронті
В Украине проверят все справки об инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Однозначно не надо бить полицейских: глава МВД о смертельной стрельбе в Днепре
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.08.2023)
Ермак обсудил с партнерами имплементацию продовольственной части Формулы мира
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь