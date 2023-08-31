Єрмак обговорив із партнерами імплементацію продовольчої частини Формули миру

За дорученням президента Володимира Зеленського, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак обговорив із представниками іноземних дипломатичних установ імплементацію Української формули миру.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Сьома зустріч такого формату, в якій взяли участь понад 70 представників іноземних держав, була присвячена пункту Формули Продовольча безпека та відбулася на території компанії – виробника хліба на Київщині, яка торік постраждала від одного з ракетних обстрілів Росії.

Під час зустрічі Андрій Єрмак зазначив, що лише в Африці від експорту українського зерна залежать 32 держави і наголосив на важливості допомоги людям в інших країнах, які страждають від війни та від рук того самого агресора, що й українці.

– Україна готова продовжувати ці ініціативи, але Росія заблокувала постачання продовольства з Чорноморського регіону до інших країн, а також руйнує своїми ракетними атаками українські зернові термінали та портову інфраструктуру, тобто використовує зброю для шантажу інших держав можливою продовольчою кризою, – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента також наголосив, що Чорне море та українські порти мають важливе значення для світових продовольчих ринків і продовольчої безпеки, тому Україні потрібно створити стійку логістичну систему. На його думку, офіційний Київ працює з іноземними партнерами над конкретними кроками та діями, щоб не дозволити Росії змусити людей голодувати.

Андрій Єрмак нагадав, що робочі групи готують проекти рамкових документів стосовно кожного пункту Формули, які передбачатимуть детальні кроки для відновлення справедливого й тривалого миру в Україні та будуть універсальними для будь-якої країни.

– Ми прагнемо створити інструменти, які можна застосувати в будь-якому потенційному збройному конфлікті чи війні. Кожна країна світу може зробити свій внесок у Формулу миру. Тому ми постійно запрошуємо нових учасників», – акцентував керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, спільні напрацювання робочих груп стануть основою для подальшої роботи в межах майбутньої – третьої – зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки. А напрацьовані під час цих консультацій рішення будуть винесені на розгляд лідерів країн та урядів на Глобальному саміті миру. Він також анонсував тематичні саміти.

Регіональний директор Програм Центральної та Західної Африки у Національному демократичному інституті (США), амбасадор ініціативи Grain from Ukraine Крістофер Фомуньо зазначив, що завдяки започаткованій президентом Зеленським гуманітарній ініціативі, продовольство було відправлене до країн, які найбільше потерпають від нестачі їжі: Ємену, Ефіопії, Сомалі та Кенії.

На його думку, реалізація такої ініціативи дасть змогу не лише говорити про лідерство України у продовольчій безпеці, а й підвищити рівень поінформованості на Африканському континенті та загалом у країнах Глобального Півдня.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не буде продовжувати дію Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, РФ готова “негайно” повернутися до зернової угоди, але після виконання низки умов.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати зерно, незалежно від бажання Росії.

Під час засідання Кабінету міністрів 8 серпня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що українського продовольства вистачить як для внутрішніх потреб держави, так і на експорт.

11 серпня під час зустрічі в румунському місті Галац, Сполучені Штати приєдналися до офіційних осіб Румунії, України, Молдови та Європейського Союзу, щоб підтримати експорт українського зерна та вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки через вихід РФ з Чорноморської зернової ініціативи. США пообіцяли надати фінансову допомогу сусідам України для придбання лоцманських катерів, а також сприяти транскордонним перевантаженням і транзиту.

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