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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сильный хлопок: в Брянске прогремели взрывы

Вибух

Вечером 31 августа в районе российского Брянска прогремели взрывы. В стране-агрессоре говорят о работе ПВО и сильном хлопке.

Ожидаем официальной информации.

Взрывы в Брянске 31 августа 2023 года — что известно о взрывах в Брянске

Фото: Google Maps

Напомним, что Украина успешно испытала дальнобойное оружие собственного производства и показал видео ракетного запуска. Также Данилов ранее заявлял, что вражескую ПВО в Крыму уничтожила новая украинская ракета, впрочем, какая именно, он не уточнял.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Факты ICTV

Война в Украине, Взрыв, Росія
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