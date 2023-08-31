Сильный хлопок: в Брянске прогремели взрывы

Вечером 31 августа в районе российского Брянска прогремели взрывы. В стране-агрессоре говорят о работе ПВО и сильном хлопке.

Ожидаем официальной информации.

Напомним, что Украина успешно испытала дальнобойное оружие собственного производства и показал видео ракетного запуска. Также Данилов ранее заявлял, что вражескую ПВО в Крыму уничтожила новая украинская ракета, впрочем, какая именно, он не уточнял.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Факты ICTV

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