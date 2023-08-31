Сильна бавовна: у Брянську пролунали вибухи
Ввечері 31 серпня у районі російського Брянська пролунали вибухи. У країні-агресорі кажуть про роботу ППО та сильну бавовну.
Очікуємо на офіційну інформацію.
Нагадаємо, що Україна успішно випробувала далекобійну зброю власного виробництва і показала відео ракетного запуску. А секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що ворожу ППО у Криму знищила нова українська ракета, проте яка саме, він не уточнював.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Факти ICTV
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Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська