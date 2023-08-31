Сильна бавовна: у Брянську пролунали вибухи

Ввечері 31 серпня у районі російського Брянська пролунали вибухи. У країні-агресорі кажуть про роботу ППО та сильну бавовну.

Очікуємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, що Україна успішно випробувала далекобійну зброю власного виробництва і показала відео ракетного запуску. А секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що ворожу ППО у Криму знищила нова українська ракета, проте яка саме, він не уточнював.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Факти ICTV

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