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Валентина Чорна, редактор ленты

Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать РФ доминировать в небе — Зеленский

Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать РФ доминировать в небе — Зеленский

Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздушном пространстве.

Об этом в интервью португальскому телеканалу RTP заявил президент Владимир Зеленский.

— Сегодня у нас есть договоренность о будущих поставках 50-60 истребителей. В целом нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве, — сказал президент, добавив, что эта помощь пришла “позже, чем он хотел”, а доминирование России в небе “абсолютное”.

Истребители должны появиться в украинском небе в начале следующего года, сказал Зеленский, признав, что вопрос сложный, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого количества специализированного обслуживания.

По словам президента, современные самолеты Украине нужны для обороны и защиты гражданского населения, а не для контрнаступления.

— Мы воюем с Россией, мы воюем за нашу украинскую землю, против захватнической политики Российской Федерации. Истребители нам нужны только для того, чтобы защищать себя. Для защиты нашей земли, нашего моря, нашего неба, — подчеркнул он.

Еще одним актуальным направлением использования F-16, отметил Зеленский, является обеспечение того, чтобы “Россия незаконно не воцарилась в Черном море, и не воцарилась российская агрессия, перекрыв наши зерновые коридоры в Черном и Азовском морях”.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужно 128 истребителей, чтобы заменить старый авиационный парк техники. Это примерно четыре авиационные бригады.

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Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Російська агресія
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