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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати РФ домінувати в небі – Зеленський

Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати РФ домінувати в небі – Зеленський

Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати у повітряному просторі.

Про це в інтерв’ю португальському телеканалу RTP заявив президент Володимир Зеленський.

– Сьогодні у нас є домовленість про майбутнє постачання 50-60 винищувачів. Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати у повітряному просторі, – сказав президент, додавши, що ця допомога прийшла “пізніше, ніж він хотів”, а домінування Росії в небі “абсолютне”.

Винищувачі мають з’явитися в українському небі на початку наступного року, сказав Зеленський, визнавши, що питання складне, оскільки потребує підготовки не тільки пілотів, а й інженерів, а також великої кількості спеціалізованого обслуговування.

За словами президента, сучасні літаки Україні потрібні для оборони і захисту цивільного населення, а не для контрнаступу.

– Ми воюємо з Росією, ми воюємо за нашу українську землю, проти загарбницької політики Російської Федерації. Винищувачі нам потрібні тільки для того, щоб захищати себе. Для захисту нашої землі, нашого моря, нашого неба, – наголосив він.

Ще одним актуальним напрямком використання F-16, зазначив Зеленський, є забезпечення того, щоб “Росія незаконно не запанувала в Чорному морі, і не запанувала російська агресія, перекривши наші зернові коридори в Чорному та Азовському морях”.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно 128 винищувачів, щоб замінити старий авіаційний парк техніки. Це приблизно чотири авіаційні бригади.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Російська агресія
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