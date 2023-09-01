Буданов: Кремль кілька разів готував серйозні операції для вбивства Зеленського

У Москві кілька разів готувалися певні операції щодо вбивства президента України Володимира Зеленського, розповів очільник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

– Кілька разів вони серйозно готували певні операції… Дуже ретельно, підготовчі заходи проводили. Зрештою, ви бачите, що українські служби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося, – наголосив він.

Ще на початку повномасштабного вторгнення знищена елітна група кадирівців, які готували спецоперацію зі вбивства президента України Володимира Зеленського.

Секретар РНБО Олексій Данілов на початку березня 2022 року розповів, що одну з двох групу знищено в Гостомелі.

За його словами, інформацію про підготовку замаху Київ отримав від представників ФСБ, які, відмовляючись від участі у війні проти України, вирішили попередити про плани кадирівців.

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