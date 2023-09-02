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Татьяна Забожко, редактор ленты

Разведка Британии: РФ хочет заставить ВСУ разделить силы между Ореховом и Купянском

російські солдати
Фото: Depositphotos

Российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление и одновременно сохранить собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска Харьковской области.

Об этом 2 сентября сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, с этой задачей преимущественно пытаются справиться подразделения 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск РФ.

Британские разведчики не исключают, что российские войска стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым вынудив ее разделить свои силы между Ореховом и Купянском.

Куп'янськ, Оріхів

– Учитывая то, что с июня, когда началось украинское контрнаступление, достижения России под Купянском – достаточно скромны, поэтому, вероятно, она стремится извлечь из этого выгоду, продолжая поставлять на ось ресурсы, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время добавляют в британском оборонном ведомстве, стремясь помешать украинскому прорыву, Россия рискует разделить свои силы.

Между тем, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Ореховском направлении на Юге Украины, выходя на главную линию обороны россиян.

Напомним, что 1 сентября российские войска пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но повсюду наступление оказалось провальным.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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