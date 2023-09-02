Розвідка Британії: РФ хоче змусити ЗСУ розділити сили між Оріховом і Куп’янськом

Російські війська прагнуть зупинити український контрнаступ та водночас зберегти власний наступ на північному напрямку навколо Куп’янська Харківської області.

Про це 2 вересня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, із цим завданням переважно намагаються впоратись підрозділи 58 загальновійськової армії та повітряно-десантних військ РФ.

Британські розвідники не виключають, що російські війська прагнуть відволікти Україну від контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховом і Куп’янськом.

– Враховуючи те, що із червня, коли почався український контрнаступ, здобутки Росії під Куп’янськом – доволі скромні, тому, імовірно, вона прагне отримати із цього зиск, продовжуючи постачати на вісь ресурси, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас, додають у британському оборонному відомстві, прагнучи завадити українському прориву, Росія ризикує розділити свої сили.

Тим часом Збройні сили України продовжують наступ на Оріхівському напрямку на Півдні України, виходячи на головну лінію оборони росіян.

Нагадаємо, що 1 вересня російські війська намагалися наступати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, але всюди наступ виявився провальним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Ministry of Defence

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