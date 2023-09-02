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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Розвідка Британії: РФ хоче змусити ЗСУ розділити сили між Оріховом і Куп’янськом

російські солдати
Фото: Depositphotos

Російські війська прагнуть зупинити український контрнаступ та водночас зберегти власний наступ на північному напрямку навколо Куп’янська Харківської області.

Про це 2 вересня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, із цим завданням переважно намагаються впоратись підрозділи 58 загальновійськової армії та повітряно-десантних військ РФ.

Британські розвідники не виключають, що російські війська прагнуть відволікти Україну від контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховом і Куп’янськом.

Куп'янськ, Оріхів

– Враховуючи те, що із червня, коли почався український контрнаступ, здобутки Росії під Куп’янськом – доволі скромні, тому, імовірно, вона прагне отримати із цього зиск, продовжуючи постачати на вісь ресурси, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас, додають у британському оборонному відомстві, прагнучи завадити українському прориву, Росія ризикує розділити свої сили.

Тим часом Збройні сили України продовжують наступ на Оріхівському напрямку на Півдні України, виходячи на головну лінію оборони росіян.

Нагадаємо, що 1 вересня російські війська намагалися наступати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, але всюди наступ виявився провальним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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