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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів – Резніков

Резніков
Фото: Міноборони

Очільник Міноборони Олексій Резніков прогнозує збільшення виробництва українських дронів вже цієї осені.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він сказав, що процес спрощення процедури для виробництва дронів тривав майже рік.

— Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих тощо, і далі це розвиватиметься в обсягах уже, – додав Резніков.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які стимулюють виробників безпілотних літальних апаратів під час воєнного стану в Україні.

Наприкінці серпня Зеленський повідомив, що Україна максимально збільшує обсяги виробництва снарядів, гармат, дронів, ракет і бронетехніки.

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Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів – Резніков

Джерело: Укрінформ
Безпілотники, Міноборони України, Олексій Резніков
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