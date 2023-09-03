Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів – Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков прогнозує збільшення виробництва українських дронів вже цієї осені.
Про це він сказав в інтерв’ю агентству Укрінформ.
Він сказав, що процес спрощення процедури для виробництва дронів тривав майже рік.
— Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих тощо, і далі це розвиватиметься в обсягах уже, – додав Резніков.
Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які стимулюють виробників безпілотних літальних апаратів під час воєнного стану в Україні.
Наприкінці серпня Зеленський повідомив, що Україна максимально збільшує обсяги виробництва снарядів, гармат, дронів, ракет і бронетехніки.
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