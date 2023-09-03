У Чорному морі знищили катер типу Тунець: шість окупантів загинули, двох поранено

У північно-західній частині Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ 3 вересня знищили російський катер типу КС-701 Тунець.

Наша морська авіація завдала удару по ворогу під час висадки на берег особового складу.

За даними наших військових, ліквідовано шістьох російських окупантів, ще двох поранено.

До речі, Росія сьогодні вивела на бойове чергування в Чорне море малий ракетний корабель Буян-М, споряджений вісьмома Калібрами.

У зв’язку із цим є загроза ракетного удару для всієї території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін відео

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.