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Валентина Летяк, редактор ленты

В Черном море уничтожили катер типа Тунец: шесть оккупантов погибли, двое ранены

Знищення російського катера

В северо-западной части Черного моря Военно-морские силы ВСУ 3 сентября уничтожили российский катер типа КС-701 Тунец.

Наша морская авиация нанесла удар по врагу во время высадки на берег личного состава.

По данным наших военных, ликвидировано шесть российских оккупантов, еще двое ранены.

Кстати, Россия сегодня вывела на боевое дежурство в Черное море малый ракетный корабль Буян-М, снаряженный восемью Калибрами.

В связи с этим есть угроза ракетного удара для всей территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Острів Зміїний

Фото: скрин видео

Война в Украине, ВМС України, Катер, Російська агресія, Черное море
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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