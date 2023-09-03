Высокая угроза атаки: РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 Калибрами
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море малый ракетный корабль Буян-М, снаряженный восемью Калибрами.
Об этом предупреждают в Силах обороны Юга Украины.
— Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно, — советуют военные.
Утром 1 сентября российские войска атаковали Украину двумя Калибрами. Одну ракету ПВО удалось уничтожить над Кировоградской областью. Другая попала в одно из частных предприятий Винницкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 557-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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