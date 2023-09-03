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Валентина Летяк, редактор ленты

Высокая угроза атаки: РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 Калибрами

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море малый ракетный корабль Буян-М, снаряженный восемью Калибрами.

Об этом предупреждают в Силах обороны Юга Украины.

— Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно, — советуют военные.

Утром 1 сентября российские войска атаковали Украину двумя Калибрами. Одну ракету ПВО удалось уничтожить над Кировоградской областью. Другая попала в одно из частных предприятий Винницкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Кораблі, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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