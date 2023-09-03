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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Висока загроза атаки: РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 Калібрами

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море малий ракетний корабель Буян-М, спорядження вісьмома Калібрами.

Про це попереджають у Силах оборони півдня України.

– Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно, – радять військові.

Вранці 1 вересня російські війська атакували Україну двома Калібрами. Одну ракету ППО вдалося знищити над Кіровоградською областю. Інша влучила в одне з приватних підприємств Вінницької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ППО

Війна в Україні, Кораблі, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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Висока загроза атаки: РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 Калібрами

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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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