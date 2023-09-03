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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Имеем разнообразие ПВО, как нигде в мире: Игнат о возможных массированных атаках осенью

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Воздушные силы готовятся к возможному усилению осенних атаках со стороны РФ, и сейчас Украина более подготовлена, чем год назад, когда не имела такого многообразия средств ПВО от западных партнеров.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфир телемарафона Єдині новини.

— Украинцы готовы, энергетики также подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона, безусловно. Год назад мы вообще не имели западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть сегодня, то мы уже имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире. Как шутят наши зенитчики, некий винегрет, — подчеркнул он.

По его словам, все эти средства доволняют советскую технику, которая до сих пор работает в Украине — это и С-300, и Бук, и С-125.

— Весь этот винегрет или солянка работает и приносит результат. Только вопрос в том, что этого недостаточно, страна большая и приходится локально организовывать ПВО, защищая города и стратегические объекты, — отметил Игнат.

Дополнить систему ПВО обороны, подчеркнул он, могли бы истребители F-16, которые прикрывают с воздуха и перехватывают вражеские цели на подступах.

Спикер Воздушных сил также напомнил, что у врага уже нет того запаса ракет, который был год назад, в то же время РФ увеличивает производство дронов, поэтому надо быть готовыми, и ночная атака по Одесской области является тому подтверждением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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