Имеем разнообразие ПВО, как нигде в мире: Игнат о возможных массированных атаках осенью
Воздушные силы готовятся к возможному усилению осенних атаках со стороны РФ, и сейчас Украина более подготовлена, чем год назад, когда не имела такого многообразия средств ПВО от западных партнеров.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфир телемарафона Єдині новини.
— Украинцы готовы, энергетики также подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона, безусловно. Год назад мы вообще не имели западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть сегодня, то мы уже имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире. Как шутят наши зенитчики, некий винегрет, — подчеркнул он.
По его словам, все эти средства доволняют советскую технику, которая до сих пор работает в Украине — это и С-300, и Бук, и С-125.
— Весь этот винегрет или солянка работает и приносит результат. Только вопрос в том, что этого недостаточно, страна большая и приходится локально организовывать ПВО, защищая города и стратегические объекты, — отметил Игнат.
Дополнить систему ПВО обороны, подчеркнул он, могли бы истребители F-16, которые прикрывают с воздуха и перехватывают вражеские цели на подступах.
Спикер Воздушных сил также напомнил, что у врага уже нет того запаса ракет, который был год назад, в то же время РФ увеличивает производство дронов, поэтому надо быть готовыми, и ночная атака по Одесской области является тому подтверждением.
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