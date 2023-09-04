Украинские дроны Saker Scout с искусственным интеллектом будут помогать ВСУ на фронте

Минобороны показало украинский дрон Saker Scout с искусственным интеллектом, который допустили к эксплуатации в ВСУ.

В оборонном ведомстве уверяют, что программное обеспечение беспилотника построено на алгоритмах искусственного интеллекта, и это поможет нашим войскам эффективнее бить врага.

Благодаря продвинутой оптике Saker Scout распознает и фиксирует координаты даже тщательно замаскированной техники оккупантов, мгновенно передавая полученную информацию в командный пункт.

Соответственно нивелируются риски “человеческой ошибки”, поскольку глаз оператора не способен уловить все нюансы.

Комплекс состоит из флагманского беспилотника-разведчика и нескольких дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в частности, с помощью первого.

Дальность полета Saker Scout — до 10 км. Может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью, использовать инерциальную систему наведения, что повышает его устойчивость к средствам радиолокационной борьбы, а также интегрируется со всеми имеющиеся в ВСУ системами ситуационной осведомленности, в среди прочего с Дельтой.

В июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые стимулируют производителей беспилотников во время военного положения в Украине.

Источник : Минобороны

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