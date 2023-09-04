Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Українські дрони Saker Scout зі штучним інтелектом допомагатимуть ЗСУ на фронті

Дрон Saker Scout
Фото: Міноборони

Міноборони показало український дрон Saker Scout зі штучним інтелектом, який допустили до експлуатації у ЗСУ.

В оборонному відомстві запевняють, що програмне забезпечення безпілотника побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, і це допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

Завдяки просунутій оптиці Saker Scout розпізнає та фіксує координати навіть ретельно замаскованої техніки окупантів, миттєво передаючи отриману інформацію до командного пункту.

Відповідно нівелюються ризики “людської помилки”, оскільки око оператора не здатне вловити усі нюанси.

Комплекс складається з флагманського безпілотника-розвідника та кількох дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються зокрема за допомогою першого.

Дальність польоту Saker Scout – до 10 км. Може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, використовувати інерціальну систему наведення, що підвищує його стійкість до засобів радіолокаційної боротьби, а також інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, зокрема Дельтою.

У червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які стимулюють виробників безпілотників під час воєнного стану в Україні.

Читайте також
Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів – Резніков
Резніков

Джерело: Міноборони
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Міноборони України, Російська агресія, Штучний інтелект
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова
Резніков
РФ за добу випустила по Херсонщині майже три сотні снарядів: поранено двох дітей
Обстріл Херсонщини 3 вересня 2023
У скільки Україні обходиться день війни: Резніков озвучив суму
Олексій Резніков
Польща почала екстрадувати в Україну ухилянтів від мобілізації – ЗМІ
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
$11 тис. за фіктивний діагноз: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації
У Києві викрили схему ухилення від призову

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Попри прохання переглянути плани: понад 30 тис. хасидів приїдуть до Умані на Рош га-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
Українські дрони Saker Scout зі штучним інтелектом допомагатимуть ЗСУ на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
Українські дрони Saker Scout зі штучним інтелектом допомагатимуть ЗСУ на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
Українські дрони Saker Scout зі штучним інтелектом допомагатимуть ЗСУ на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь