Українські дрони Saker Scout зі штучним інтелектом допомагатимуть ЗСУ на фронті

Міноборони показало український дрон Saker Scout зі штучним інтелектом, який допустили до експлуатації у ЗСУ.

В оборонному відомстві запевняють, що програмне забезпечення безпілотника побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, і це допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

Завдяки просунутій оптиці Saker Scout розпізнає та фіксує координати навіть ретельно замаскованої техніки окупантів, миттєво передаючи отриману інформацію до командного пункту.

Відповідно нівелюються ризики “людської помилки”, оскільки око оператора не здатне вловити усі нюанси.

Комплекс складається з флагманського безпілотника-розвідника та кількох дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються зокрема за допомогою першого.

Дальність польоту Saker Scout – до 10 км. Може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, використовувати інерціальну систему наведення, що підвищує його стійкість до засобів радіолокаційної боротьби, а також інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, зокрема Дельтою.

У червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які стимулюють виробників безпілотників під час воєнного стану в Україні.

Джерело : Міноборони

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