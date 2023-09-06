Данилов назвал главную цель “выборов” РФ на оккупированных территориях

Главной целью так называемых выборов, которые сейчас РФ проводит на оккупированных территориях Украины, является налаживание насильственной мобилизации.

Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что страна-агрессор стремится ввести временно оккупированные территории в правовое поле РФ с целью построения мобилизационной инфраструктуры, принуждения к принятию российского гражданства и подготовки “новых граждан РФ” к принудительному призыву в армию.

— Деятельность движения сопротивления, выход с оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборационистов, а главное — освобождение украинских земель украинскими Силами обороны — это комплексные меры для разрушения планов насильственной русификации, которые уже были в украинской истории, начиная с Петра I и Екатерины II. Жаль, что некоторые об этом забыли, — написал Данилов.

Ранее партизанское движение Атеш сообщало, что на Луганщине после фальшивых выборов оккупанты планируют провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ.

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