Данілов назвав головну мету “виборів” РФ на окупованих територіях

Головною метою так званих виборів, які зараз РФ проводить на окупованих територіях України, є налагодження насильницької мобілізації.

Про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що країна-агресор прагне ввести тимчасово окуповані території в правове поле РФ з метою побудови мобілізаційної інфраструктури, примусу до прийняття російського громадянства та підготовки “нових громадян РФ” до примусового призову в армію.

– Діяльність руху опору, вихід з окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів та колабораціоністів, а головне – звільнення українських земель українськими Силами оборони – це комплексні заходи для руйнування планів насильницької русифікації, які вже були в українській історії, починаючи з Петра І та Катерини ІІ. Шкода, що дехто про це забув, – написав Данілов.

Раніше партизанський рух Атеш повідомляв, що на Луганщині після фальшивих виборів окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.

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