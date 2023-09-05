Бывший пилот РФ рассказал, почему перешел на сторону Украины
Российский пилот Максим Кузьминов, который похитил вертолет Ми-8 и перегнал его на территорию Украины, заявил, что сделал это из-за нежелания участвовать в войне.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.
— Толчком стало полное понимание того, что происходит. Я для себя решил, что это (война против Украины. — Ред.) преступление жесточайшее, что не буду участвовать в этом как бы там ни было, — сказал он.
По словам пилота РФ, он связался с украинскими разведчиками через контакты, указанные на страницах Главного управления разведки Минобороны Украины в соцсетях.
— Я был подписан на паблики ГУР, читал, интересовался информацией. Там под постами были контакты, я обратился, мы создали секретный чат и начали переписку. Это было мое решение, зачем любимой родине такая война, — добавил он.
Российский пилот также рассказал, когда именно решил сотрудничать с ГУР, и призвал других летчиков не воевать против Украины.
Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов 23 августа подтвердил проведение спецоперации с российским вертолетом Ми-8, отметив, что удалось найти правильный подход к пилоту и создать условия, чтобы вывезти незаметно всю его семью с территории России.
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