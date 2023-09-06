Нужны консультации: Зеленский еще не определился, подписывать ли закон о э-декларировании

Президент Владимир Зеленский примет решение относительно проголосованного Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Об этом он заявил в среду, во время общения с журналистами в Киеве, отвечая на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето.

— Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два, — сказал президент.

Других деталей относительно того, по каким вопросам будут происходить консультации, Владимир Зеленский не привел.

Этому предшествовало принятие Верховной Радой законопроекта №9587-д, который предусматривал наказание за несвоевременное представление деклараций должностными лицами.

Вместе с тем, в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщили, что будут обращаться к президенту с просьбой наложить вето на принятый Радой проект закона о декларировании.

По словам НАПК, принятый парламентариями документ оставляет декларации закрытыми минимум на год. В частности, законопроект предусматривает норму, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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