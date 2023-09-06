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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Потрібні консультації: Зеленський ще не визначився, чи підписувати закон про е-декларування

Потрібні консультації: Зеленський ще не визначився, чи підписувати закон про е-декларування
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо проголосованого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Про це він заявив у середу, під час спілкування з журналістами в Києві, відповідаючи на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

– Я попросив віцепрем’єра Стефанішину провести консультації. Після них я ухвалю рішення. Їх два, – сказав президент.

Інших деталей щодо того, стосовно яких питань будуть відбуватись консультації, Володимир Зеленський не навів.

Цьому передувало ухвалення Верховною Радою законопроєкту №9587-д, який передбачав покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовцями.

Разом із тим, в Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що звертатимуться до президента із проханням накласти вето на ухвалений Радою проєкт закону про декларування.

За словами НАЗК, ухвалений парламентарями документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Зокрема, законопроєкт передбачає норму, згідно з якою особа, що подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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