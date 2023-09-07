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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У День воєнної розвідки Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

Володимир Зеленський, Кирило Буданов

У четвер, 7 вересня, у День воєнної розвідки України президент Володимир Зеленський присвоїв голові Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.

Відповідний указ № 564 опубліковано на сайті глави Української держави.

З початку повномасштабного вторгнення главу ГУР підвищили вже вдруге. У квітні минулого року Буданов отримав військове звання генерал-майора.

Нагадаємо, з нагоди Дня воєнної розвідки, який відзначають 7 вересня, Факти ICTV вирішили згадати знакові операції українських розвідників.

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Володимир Зеленський, День воєнної розвідки, Кирило Буданов, Розвідка
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