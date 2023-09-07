Перехоплення російського Мі-8 та штурм Зміїного: 5 знакових операцій українських розвідників

За період повномасштабної війни українські розвідники здійснили низку унікальних операцій, завдавши ворогу великих втрат.

Результати і злагодженні дії військових вражають не лише українців, а й наших західних партнерів.

З нагоди Дня воєнної розвідки, який відзначається 7 вересня, Факти ICTV вирішили згадати знакові операції українських розвідників.

Синиця: перехоплення російського Мі-8 в Україну

9 серпня на Харківщині біля кордону з РФ була проведена операція під кодовою назвою Синиця. У результаті розвідка виманила новий російський гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною.

Здобиччю розвідників також стала цінна документація та секретно-технічне обладнання, що завдало значної шкоди ворожій авіації.

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав вороже судно за заздалегідь погодженим маршрутом, наразі з сім’єю перебуває в Україні.

Він розповів, що о 16:30 виконав зліт з аеродрому Курськ у Харківську область − приблизно за 20 км від кордону. Далі в районі населеного пункту Шебекіне пілот летів на гранично малій висоті − 5-10 м − і в режимі радіомовчання.

Під час безпосереднього перетину кордону по Кузьмінову відкрили вогонь.

– Хто його відкрив, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці, – розповів він.

Разом з пілотом на борту Мі-8 перебували двоє членів екіпажу. Коли вони зрозуміли, що приземлилися в Україні, спробували втекти і були знищені.

Прапор України замайорів у Криму

Уночі 24 серпня, на День Незалежності України, спецпідрозділи ГУР спільно з ВМС ЗСУ провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму.

Військові на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк і встановили державний прапор.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в бій із підрозділами окупанта, щонайменше 30 росіян були ліквідовані. Також було пошкоджено чотири швидкохідних катери РФ.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, важливість операції полягає в тому, щоб мешканці Криму повірили, що їхнє звільнення не за горами.

Штурм Зміїного

8 травня 2022 року українські розвідники взяли участь у бойовій десантній операції зі звільнення острова Зміїний.

Штурмувати острів на вертольотах з відкритими рампами десантних відсіків вилетіли групи спецпризначенців ГУР МО та бійців груп антитерору Альфа СБУ.

Ця спроба висадки на острів стала так званою розвідкою боєм, було взято багато військових трофеїв, а росіяни зазнали значних втрат.

– Було декілька спроб висадки, і противник плюс-мінус розумів, що ми хочемо це зробити, але самої висадки та атаки не очікував. Ми ще й там достатньо їх знищили… Всі розуміли, що це складна операція, і ніхто не міг дати задню, бо не знайшлося тих, хто скаже “ні”, і все, – розповів командир підрозділу спецпризначення ГУР МО з позивним Шаман у документальному фільмі Битва за острів Зміїний.

Всі вісім вертольотів, які виконували вогневе ураження ракетами й висаджували групи спецпризначенців на Зміїному, повернулися на бази неушкодженими.

Рейди на оточену Азовсталь під прицілом ворожої ППО

Спецпризначенці ГУР разом з іншими силовими структурами брали участь в операції з доставлення бійцям Маріупольського гарнізону боєкомплекту й провізії.

Військова розвідка змогла прокласти шлях углиб окупованих територій, щоб забрати поранених, передати зброю, харчі та ліки захисникам Маріуполя.

Бійці здійснили сім польотів на Азовсталь, було задіяно 6 гелікоптерів Мі-8, які летіли на вкрай низьких висотах.

“Бавовна” на аеродромах Енгельс та Дягілєво в РФ

Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов розкрив подробиці операції, коли у грудні минулого року українські сили вперше дістали до авіабаз у глибокому тилу окупантів.

Так, реактивний безпілотник Ту-141 Стриж, начинений вибухівкою, у ніч проти 5 грудня атакував авіабазу Дягілєво, суттєво пошкодивши два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також вантажівку-авіазаправник.

В Енгельсі тоді було пошкоджено два літаки Ту-95МС.

Як заявив представник ГУР Андрій Юсов, завдяки виробництву української зброї окупанти тепер не сховаються навіть на відстані 1 тис. км, а “бавовни” в тилу росіян ставатиме більше.

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