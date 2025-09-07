С первых дней полномасштабного вторжения украинская разведка продемонстрировала способность действовать смело и нестандартно.

Спецназ ГУР превратил войну в полигон смелых решений и неожиданных ударов. Точные и масштабные спецоперации стали их визитной карточкой и доказали, что сила Украины — в профессионализме и изобретательности.

Результаты и слаженные действия военных впечатляют не только украинцев, но и наших западных партнеров. Каждый успех украинской разведки — это больше, чем победа на поле боя. Это сигнал миру, что Украина способна не только обороняться, но и проводить уникальные наступательные действия, которые меняют баланс сил.

День военной разведки — дата

День военной разведки Украины в 2025 году отмечают 7 сентября.

— Украинскую военную разведку и ГУР ценят, знают, уважают. С ней стремятся сотрудничать другие разведывательные органы в мире. С точки зрения сбора, анализа информации, толкования, обеспечения этой информации всех необходимых субъектов-потребителей, украинская военная разведка выполняет очень важные задачи, — рассказал Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, работа разведки, кроме проведения специальных операций, заключается в сборе информации, ее анализа, донесения до президента Украины, ВСУ, Министерства обороны, пограничной службы и других силовых ведомств.

По его мнению, ГУР вышло на серьезный уровень стратегической разведки — оценки возможных действий врага, понимания ситуации, прогнозирования отдельных действий и последствий для Украины, позиций, в частности, наших партнеров, а также взаимодействия с сообществами-партнерами.

— Например, именно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов еще накануне полномасштабного вторжения сообщал о том, что Россия накапливает войска, а ее состояние готовности к возможным агрессивным полномасштабным действиям придется на январь-февраль 2022 года. Об этом было проинформировано общество, потому что это было сделано через медиа. Украинская разведка оценивала риски, — подчеркнул эксперт.

Это позволило Вооруженным силам Украины готовиться к отпору полномасштабной агрессии, отметил Александр Мусиенко.

В частности, удалось сохранить наши самолеты и ПВО благодаря полученной информации, как враг будет действовать, какие средства будет применять, о том, что будет наносить масштабные ракетные удары по аэродромной сети, системам ПВО, командным пунктам, готовить наступления с разных сторон.

— Это позволило ВСУ подготовиться и вступить в бой, спасти украинскую авиацию. И в дальнейшем организовать оборонительные действия, которые позволили остановить активное продвижение врага, не дать ему зайти в Киев и продолжить борьбу. С точки зрения именно анализа ситуации, оценки обстоятельств, потенциальных действий противника и последствий, военная разведка играет очень большую и важную роль, — сказал Александр Мусиенко.

По случаю Дня военной разведки Факты ICTV решили вспомнить знаковые операции украинских разведчиков.

Флаг Украины в Крыму

Украинская военная разведка проводила операции на земле, в воздухе, на море.

Со времен полномасштабного вторжения, а до этого еще во времена АТО, начала российской агрессии с 2014 года, представители и военнослужащие украинской военной разведки участвовали во всех активных боевых действиях, начиная с высадки в Крыму, отметил военный эксперт.

Он вспомнил, как еще в 2016 году группа под командованием главы украинской военной разведки Кирилла Буданова высадилась в оккупированном Крыму.

— Была цель обеспечить оружием украинских диверсантов, которые должны были противодействовать и предотвратить полномасштабную агрессию российских войск из Крыма. Они заходили туда, действовали на других направлениях, в частности, собирали информацию о действиях России на оккупированных территориях, их планы и участвовали в спецоперациях, — заявил Мусиенко.

Высадки спецназовцев были и после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ночью 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, спецподразделения ГУР совместно с ВМС ВСУ провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму.

Военные на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк, установив государственный флаг.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в бой с подразделениями оккупанта, по меньшей мере 30 россиян были ликвидированы. Также были повреждены четыре быстроходных катера РФ.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, важность операции заключается в том, чтобы жители Крыма поверили, что их освобождение не за горами.

Штурм Змеиного и возвращение под контроль “вышек Бойко”

8 мая 2022 года украинские разведчики приняли участие в боевой десантной операции по освобождению острова Змеиный.

Штурмовать остров на вертолетах с открытыми рампами десантных отсеков вылетели группы спецназовцев ГУР МО и бойцов групп антитеррора Альфа СБУ.

Эта попытка высадки на остров стала так называемой разведкой боем, было взято много военных трофеев, а россияне понесли значительные потери.

— Было несколько попыток высадки, и противник плюс-минус понимал, что мы хотим это сделать, но самой высадки и атаки не ожидал. Мы еще там и порядочно их уничтожили… Все понимали, что это сложная операция, и никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось тех, кто скажет “нет” и все, — рассказал командир подразделения спецназначения ГУР МО с позывным Шаман в документальном фильме Битва за остров Змеиный.

Все восемь вертолетов, которые выполняли огневое поражение ракетами и высаживали группы спецназовцев на Змеином, вернулись на базы невредимыми.

— Это совместные действия с подразделениями и военнослужащими ВСУ и Сил обороны, а также сотрудников спецподразделения СБУ Альфа по высадке на остров Змеиный. Вот что заставило врага оттуда отойти, — убежден Александр Мусиенко.

Главное управление разведки МОУ 11 сентября 2023 года отчиталось, что Украина вернула под свой контроль так называемые вышки Бойко — это нефтедобывающие и газовые буровые платформы, расположенные в Черном море.

Речь идет о платформах Петр Годованец, Украина, а также Таврида и Сиваш, которые вернули под контроль ВСУ после восьми лет оккупации.

— Это амбициозные операции ГУР в море по уничтожению объектов радиоэлектронной разведки и борьбы, а также наблюдательных пунктов на так называемых вышках Бойко в Черном море, которые использовались Россией с целью противодействия, а также сбора информации и разведывательных данных, а в дальнейшем могли использоваться для противодействия украинским надводным дронам. Подразделения Шамана, Артан, Груп 13 возвращали контроль над буровыми платформами в Черном море, — отметил военный эксперт.

Рейды на окруженную Азовсталь под прицелом вражеской ПВО

Спецназовцы ГУР вместе с другими силовыми структурами участвовали в операции по доставке бойцам Мариупольского гарнизона боекомплекта и провизии.

Военная разведка смогла проложить путь вглубь оккупированных территорий, чтобы забрать раненых, передать оружие, продукты и лекарства защитникам Мариуполя.

Бойцы совершили семь полетов на Азовсталь, было задействовано шесть вертолетов Ми-8, которые летели на крайне низких высотах.

Оборона Киевщины, деоккупация Харьковщины, плацдарм на Херсонщине, бои на Донбассе

В 2022 году, в начале полномасштабной агрессии, 10 спецотряд ГУР встретил врага в Гостомеле. Там уже происходили активные боевые действия.

ГУР привлекалось к обороне Киева совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Украинские спецназовцы ГУР участвовали в боях на Харьковщине и приобщались к освобождению Балаклеи, в частности, спецподразделение Артан.

Другие спецподразделения участвовали в других точках, где происходили бои. Например, украинские спецназовцы очень активно приложились к созданию плацдарма на левобережье Херсонщины, где они вступали в бои с врагом и обеспечили дальнейшую высадку украинского десанта в районе Крынок.

Украинские разведчики участвовали в тяжелых боях в городе Часов Яр, останавливая и сдерживая российских оккупантов.

Подразделения ГУР совместно с 3 отдельной штурмовой бригадой и Силами специальных операций, другими подразделениями и бригадами СБУ участвовали в обеспечении безопасного отхода украинских войск из Авдеевки, нанеся врагу чрезвычайно высокие потери.

Попытки освободить Запорожскую АЭС

Спецназовцы ГУР Минобороны по меньшей мере трижды пытались освободить город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, но все операции завершились неудачей, рассказал Кирилл Буданов.

Впервые такую попытку бойцы ГУР осуществили в августе 2022 года. Они пересекли тогда еще полноводное Каховское водохранилище на быстроходных лодках в районе Энергодара. Но пришлось отступить из-за недостатка артиллерийской поддержки.

Затем спецназовцы ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра, а в последней из этих попыток участвовали несколько сотен человек.

— ГУР проводило амбициозные операции, на мой взгляд, очень правильные и абсолютно храбрые, потому что именно спецназовцы пытались освободить силовым путем Запорожскую атомную электростанцию. К сожалению, попытки были неудачные, но то, что удалось фактически помешать тому, чтобы Запорожская АЭС была подключена к энергосети оккупанта и начала поставлять электроэнергию в Крым — это тоже является определенным промежуточным результатом, — убежден Александр Мусиенко.

“Бавовна” на аэродромах Энгельс и Дягилево в РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл подробности операции, когда в декабре 2022 года года украинские силы впервые достали до авиабаз в глубоком тылу оккупантов.

Так, реактивный беспилотник Ту-141 Стриж, начиненный взрывчаткой, в ночь на 5 декабря атаковал авиабазу Дягилево, существенно повредив два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, а также грузовик-авиазаправщик.

В Энгельсе тогда были повреждены два самолета Ту-95МС.

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, благодаря производству украинского оружия оккупанты теперь не спрячутся даже на расстоянии 1 тыс. км, а “бавовны” в тылу россиян будет становиться больше.

Главное управление разведки проводило амбициозные операции по уничтожению российской авиации. Военный эксперт напомнил, что еще в 2022 году украинскими беспилотниками наносили удары по российским аэродромам.

Цель стояла нанести удар по Энгельсу с целью уничтожения стратегической авиации российских войск, сказал он.

В августе 2023 года стало известно об уничтожении бомбардировщиков Ту-22М3, которые наносили удары по Югу Украины.

— ГУР проводит операции, в частности, за границей. Нельзя не вспомнить, как в августе 2023 года разведывательная группа под командованием Олега Бабия прошла 600 км. Они обеспечили в Новгородской области на аэродроме Сольцы уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3. К сожалению, во время возвращения Олег Бабий погиб и посмертно награжден званием Героя Украины, — отметил Александр Мусиенко.

Также при участии ГУР 14 января 2024 года был уничтожен радар дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который был важным самолетом для врага.

— Тогда ракета зенитно-ракетного комплекса Украины пролетела дальностью на 308 км, установив рекорд. Именно спецназовцы ГУР привлекались к тому, чтобы лишить Россию возможность проводить разведки с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Это так же очень важно, — считает военный эксперт.

Вечером 23 февраля 2024 года был сбит еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) А-50 в районе Азовского моря.

Синица: перехват российского Ми-8 в Украине

9 августа на Харьковщине возле границы с РФ была проведена операция под кодовым названием Синица. В результате разведка выманила новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

Добычей разведчиков также стала ценная документация и секретно-техническое оборудование, что нанесло значительный ущерб вражеской авиации.

— Среди удачных — операция Синица, когда удалось фактически заставить российского пилота Максима Кузминова угнать вертолет и перелететь на нем в Украину. Затем Кузьминов был убит в Испании, — вспомнил Александр Мусиенко.

Тогда российский летчик Максим Кузьминов, который перегнал вражеское судно по заранее согласованному маршруту, выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область — примерно в 20 км от границы.

Далее в районе населенного пункта Шебекино пилот летел на предельно малой высоте — 5-10 м, и в режиме радиомолчания.

При непосредственном пересечении границы по Кузьминову начали вести огонь.

— Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. Далее примерно 20 км я отлетел, выполнил посадку в указанном месте, — рассказал он.

Вместе с пилотом на борту Ми-8 находились двое членов экипажа. Когда они поняли, что приземлились в Украине, то попытались убежать и были ликвидированы.

Уничтожение кораблей в Черном море и РЭБ в России

Украинские морские дроны Magura V5, ключевым оператором которых является Главное управление разведки Минобороны Украины, уже неоднократно продемонстрировали мощную эффективность.

В частности, украинские беспилотники потопили ряд кораблей, среди которых — патрульный Сергей Котов, большой десантный Цезарь Куников, ракетный Ивановец, а также фрегат Адмирал Макаров. Все они входили в состав Черноморского флота России.

— Надо выделить удары ГУР надводными дронами Magura и не только. Это действительно то, что меняет ход боевых действий. Этими дронами уничтожено много целей и надводных кораблей. Это то, что лишает России возможностей применять корабли в Черном море. Это очень выдающиеся действия, — подчеркнул военный эксперт.

В ночь на 17 апреля 2024 года украинские дроны атаковали военный объект на территории Мордовии. Целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 Контейнер, который входил в противоракетную оборону России.

— Нельзя не упомянуть ударов дронов ГУР по российской территории вглубь. На счету в ГУР уже есть фактически атака и уничтожены загоризонтные радиолокационной комплексы Контейнер с дальностью обнаружения 3 тыс. км, — сказал Мусиенко.

Известно, что благодаря ГУР уничтожен радиолокационный комплекс Воронеж-М на расстоянии более 1,8 тыс. км и самые современные самолеты 5-го поколения российских ВКС Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

Также Главное управление разведки причастно к другим ударам, целью которых было лишение возможностей и возможностей врага для дальнейшего нанесения ударов по территории Украины.

Операция в Курской области

Утром 6 августа 2024 года стало известно о начале операции Украины в Курской области России. Как сообщала украинская сторона, операция имеет успех и имеет пять ключевых целей.

Среди них — лишение возможности для России использовать Курскую область как плацдарм для нового наступления, отвлечь силы РФ от других направлений, создать зону безопасности и предотвратить обстрел гражданских объектов, взять в плен оккупантов, поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

— Мне импонирует, что сам Кирилл Буданов и его ведомство являются сторонниками того, что войну нужно переносить на территорию врага. Это очень важный момент, который надо понимать, потому что именно перенос войны на территорию врага решает для нас ряд задач, — считает военный эксперт.

Первая задача — уничтожение определенных видов вооружения или носителей этого оружия на территории России, соответственно, оно меньше угрожает жителям в Украине, отметил Александр Мусиенко.

Во-вторых, это имеет превентивное значение, потому что это ослабляет врага еще до момента, как он это оружие может применить.

Третья задача — сыграть на деморализацию и военных личного состава, и местного населения, потому что они видят, что они являются незащищенными. Это начинает формировать определенное поле недовольства действиями Кремля, отметил аналитик.

— Важно понимать, что определенную роль может играть украинская разведка в действиях, направленных на подрыв путинской власти через различные движения и течения. Неизвестно до конца, какая могла быть роль ГУР в бунте Пригожина, который так и не закончился успехом. Но в любом случае интерес в том, чтобы в России были деструктивные процессы и расшатывать путинский режим, его легитимность и интерес. Возможно, это самая сокровенная история этих операций, о которых нам еще предстоит узнать. Но уже в будущем, — резюмировал Александр Мусиенко.

Поражение российской РЛС из состава С-400

В ночь на 28 августа 2025 года спецназ Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразил на территории временно оккупированного Крыма вражескую ценную цель.

Как сообщили в ГУР, речь идет о российском радиолокационном комплексе 91Н6Е из состава ЗРК С-400 Триумф.

— Очередной “триумф” захватчиков на полуострове “ослеп”. Похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается, — отмечается в сообщении украинской военной разведки.

В ГУР показали уникальные кадры поражения российской РЛС из состава С-400.

Каждая операция украинских разведчиков — это сочетание точности, риска и блестящего планирования. За 3,5 года полномасштабной войны они осуществили десятки успешных спецзаданий, которые изменили ход событий на фронте и вызвали восхищение партнеров.

С каждой успешной операцией разведка демонстрирует, что Украина обладает не только отвагой, но и стратегическим видением. Впереди — еще много вызовов, но и немало побед, к которым непременно приложат руку те, кто работает в тени.

За этими спецоперациями стоят конкретные имена, которые остаются неизвестными широкой публике. Но именно эти люди, незаметные для большинства, уже вписали себя в историю борьбы за свободу Украины.

