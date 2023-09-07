Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Бабуся пішла в магазин. В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов привітав усіх причетних із Днем воєнної розвідки.

Відео, де він задуває свічки на торті, оприлюднено в Telegram.

Раніше ГУР показало деталі спецоперації Синиця, в результаті якої переманило в Україну новий російський гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною.

Читайте також
Перехоплення російського Мі-8 та штурм Зміїного: 5 знакових операцій українських розвідників
розвідка, ГУР

День воєнної розвідки, Кирило Буданов, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Перехоплення російського Мі-8 та штурм Зміїного: 5 знакових операцій українських розвідників
розвідка, ГУР
Ми не можемо говорити на 100%, що Пригожин загинув – Юсов
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Присвята непереможності та силі духу: НБУ презентував пам’ятну монету Воєнна розвідка України
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Удар в серце пропагандистської машини Кремля: Юсов про перехоплення російського Мі-8
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Цінний обмінний фонд. Ніхто з полонених російських пілотів не відмовлявся від обміну – Юсов
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь