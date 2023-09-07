Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Загадуй бажання: Буданов оригінально привітав з Днем воєнної розвідки
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов привітав усіх причетних із Днем воєнної розвідки.
Відео, де він задуває свічки на торті, оприлюднено в Telegram.
Раніше ГУР показало деталі спецоперації Синиця, в результаті якої переманило в Україну новий російський гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною.
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