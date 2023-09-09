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Зеленский может ветировать закон об электронном декларировании — СМИ

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский может ветировать принятый Радой законопроект о возвращении электронного декларирования.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на несколько источников во власти.

По словам одного из собеседников, Зеленский решил вернуть парламенту проект без подписи из-за нормы, которая позволяет чиновникам еще год не раскрывать публично свои активы.

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— Вполне вероятно, что президент наложит вето, — сказал другой собеседник из команды президента.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада поддержала возвращение электронного декларирования украинских военных и чиновников.

Однако нардепы отказались принять правку к законопроекту, которая предусматривала немедленное открытие реестра деклараций.

В одобренном парламентом документе же говорится о том, что электронные декларации еще год не будут публичными, но каждый чиновник может сам попросить НАПК сделать его декларацию публичной.

Такое решение Рады вызвало возмущение в обществе и среди антикоррупционных организаций. На сайте президента была создана петиция с призывом ветировать данный законопроект, которая за несколько часов набрала необходимое количество подписей.

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Верховна Рада, Владимир Зеленский, Электронное декларирование
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