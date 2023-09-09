Зеленський може ветувати закон про електронне декларування – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський може ветувати ухвалений Радою законопроєкт про повернення електронного декларування.
Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на кілька джерел у владі.
За словами одного зі співрозмовників, Зеленський вирішив повернути парламенту проєкт без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи.
– Цілком імовірно, що президент накладе вето, – сказав інший співрозмовник із команди президента.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада підтримала повернення електронного декларування українських військових та посадовців.
Однак нардепи відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій.
У схваленому парламентом документі ж ідеться про те, що електронні декларації ще рік не будуть публічними, але кожен чиновник може сам попросити НАЗК зробити його декларацію публічною.
Таке рішення Ради викликало обурення в суспільстві і серед антикорупційних організацій. На сайті президента було створено петицію із закликом ветувати цей законопроєкт, яка за кілька годин набрала необхідну кількість підписів.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик