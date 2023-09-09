Зеленський може ветувати закон про електронне декларування – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може ветувати ухвалений Радою законопроєкт про повернення електронного декларування.

Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на кілька джерел у владі.

За словами одного зі співрозмовників, Зеленський вирішив повернути парламенту проєкт без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи.

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– Цілком імовірно, що президент накладе вето, – сказав інший співрозмовник із команди президента.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада підтримала повернення електронного декларування українських військових та посадовців.

Однак нардепи відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій.

У схваленому парламентом документі ж ідеться про те, що електронні декларації ще рік не будуть публічними, але кожен чиновник може сам попросити НАЗК зробити його декларацію публічною.

Таке рішення Ради викликало обурення в суспільстві і серед антикорупційних організацій. На сайті президента було створено петицію із закликом ветувати цей законопроєкт, яка за кілька годин набрала необхідну кількість підписів.

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